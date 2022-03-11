俄控美國「研發生化武器」在烏克蘭成立實驗室　聯合國急開會

▲聯合國安理會召開會議，商討烏克蘭危機。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯指控美國在烏克蘭成立實驗室，協助研發生化武器，違反《禁止生化武器公約》，遭到白宮及五角大廈嚴正駁斥。但是，外交官員透露，聯合國安理會為了回應俄羅斯的要求，將於今（11）日稍晚召開會議討論此事。

美駐聯合國代表團發言人道爾頓（Olivia Dalton）說，「這正是我們曾警告的假旗行動（false flag operation），俄羅斯可能開始合理化他們使用生化武器發動攻擊。我們不會讓俄國操縱全世界情緒，或把聯合國安理會當成宣傳假消息的場所。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也說，「多位俄羅斯官員對於烏克蘭不存在的生化武器威脅有著瘋狂且偏執的幻想，令人深感不安。實際上，這也可能指向俄國正在準備的另一場可怕假旗行動」，也就是精心策畫手段，誤導大眾、栽贓於他人。

▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）反駁俄方指控（圖／路透）



CBS、《衛報》及《美聯社》報導，俄國國防部10日宣稱，根據實驗室員工提供的文件，美國在烏克蘭秘密研發生化武器，而且「計畫2022年在烏克蘭進行鳥類、蝙蝠及爬蟲類病原體的研究工作。」不過沒有提出實際證據。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）9日表示，「既然俄羅斯發表這些錯誤聲明，中國似乎也支持這項宣傳，我們都應該注意俄羅斯可能在烏克蘭使用生化武器，以及使用這些武器發起假旗行動的可能性。」五角大廈發言人柯比（John Kirby）也嚴正反駁，他形容這項指控是「典型的俄羅斯大外宣」、「非常荒謬」。

普丁動用毀滅性武器「真空彈」 瞬間蒸發人體！英國防部證實

普丁在「這情況下」恐動用核武 軍事專家：美國必須做好準備

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》