這9位烏克蘭運動員上戰場！　奧運金牌、拳王兄弟、國腳披軍服抗俄

▲ 克里契科兄弟倆都是拳王。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵烏克蘭，反覆強調僅攻擊軍事設施，卻有大量平民受到波及，流血畫面震驚國際。烏克蘭許多大咖運動員無法眼睜睜看著國家遭受入侵，《每日星報》便整理9名為保衛家園親上戰場的前任、現任選手，從世界級拳王、奧運金牌、網球名將、足球國手、格鬥選手到教練都有。

●克里契科拳王兄弟

被譽為「鐵拳博士」的前世界拳王維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）2014年以來當選基輔市長，在俄軍展開入侵後，和同為拳王的弟弟瓦拉廸米爾（Wladimir Klitschko）選擇換上軍服參戰。

維塔利職業生涯49場比賽中取得47次勝利，瓦拉廸米爾在69場比賽中則贏得64場，如今將面臨人生最偉大的戰役，但輝煌的過去恐怕使他們成為首要目標。根據《泰晤士報》，俄國總統普丁列出23人暗殺清單，為此雇傭超過400人的私人武裝部隊，而克里契科兄弟倆都在名單上。

●重量級拳王

烏希克（Oleksandr Usyk）去年9月擊敗英國「四冠王」約書亞（Anthony Joshua），原定今年5月或6月再戰，爭奪世界冠軍頭銜，未料2月底在倫敦街頭進行宣傳活動時戰爭開打。當然可以選擇留在國外，安全自保，但35歲的烏希克很快就決定放下拳擊手套，回國披上戰袍。

約書亞也向對手表示支持，「我知道運動和政治是密不可分的，運動員說話很有份量，我也很高興他願意發聲。他不是在推動戰爭，而是想要和平，祝他好運。」

●二屆奧運金牌拳王

二屆奧運拳擊金牌洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）今年2月還在希臘度假，得知戰爭爆發後馬上啟程返國，途中一路波折，過境羅馬尼亞才抵達烏克蘭西南部的敖得薩，扛起武器參戰。

34歲的洛馬琴科曾創下396勝1敗記錄，除二屆奧運金牌外，也在2009年、2011年世錦賽奪金，2017年《拳台》和美國拳擊記者協會授予他「年度戰鬥者」的稱號，在賽場上以閃電般的反應速度聞名，被譽為拳擊史上最偉大的選手之一。

●足球老教頭

除拳擊手以外，也有許多其他項目的運動員選擇參戰。烏克蘭籍老教頭維尼杜布（Yuriy Vernydub）半年前率領摩爾多瓦足球隊舍里夫在歐洲冠軍聯賽爆冷擊敗西班牙皇家馬德里，但在開戰後沒多久，56歲的維尼杜布就辭去教練一職，回烏克蘭作戰。

他受訪時表示，凌晨接到兒子的電話，得知「俄國人襲擊我們，我當時就知道，我會回烏克蘭戰鬥」，強調絕不退縮，只希望不要有更多女人和兒童死去。

●網壇名將

網球明星史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky）是少數曾在溫網擊敗球王費德勒（Roger Federer）的選手之一，在戰爭爆發後選擇放下球拍，上前線抗敵。而他的妻子只能告訴3個年幼的孩子，爸爸去參加網球賽了。

36歲的史塔克霍夫斯基受訪時透露，烏克蘭在他成為網球選手的過程中並未出力，「我的國家有沒有給我什麼，並不重要」，但他生於烏克蘭，始終只有烏克蘭護照，在那裡也有家人，「我想要有個歷史可以跟我的孩子們說。」

▲ 烏克蘭退役名將史塔克霍夫斯基親上戰場抵抗俄羅斯入侵。（圖／CFP）

●傳奇前鋒

烏克蘭基輔迪納摩隊代表性球員羅布雷夫（Sergei Rebrov）目前率領阿聯艾因隊，開戰後心繫家鄉，承諾完成本季剩餘的比賽後，就會立刻返國參戰。

羅布雷夫被譽為傳奇前鋒，俱樂部生涯踢進超過160球，後來以教練身分率領球隊二次拿下聯賽冠軍。他宣布將回國抗俄時表示，「我們會活下來，我們會贏。」

●前國腳

出生於利沃夫的足球員盧茲尼（Oleh luzhhnyi）2002年成為第一位贏得英超聯賽的烏克蘭人，二度拿下足總盃冠軍，代表國家出戰52次，其中39次擔任隊長，如今家鄉利沃夫淪為戰場，他無法置身事外。

盧茲尼決定冒生命危險，上戰場衛國，「我想去英國執教，但在那之前，我將挺身為民眾、國家及民主而戰。我們都希望這一切盡快結束，因為無辜的生命正在殞落，許多家庭被拆散。」

●格鬥不敗王者

綜合格鬥選手阿莫索夫（Yaroslav Amosov）是Bellator MMA格鬥冠軍賽次中量級衛冕冠軍，創造26勝0敗完美紀錄，原定5月在倫敦挑戰再次衛冕，但這項計畫也被迫延後，因為他必須回家上戰場。

阿莫索夫先將家人送往安全的地方，再回國參戰，「很多人可能以為我逃跑了，或是躲起來之類的，但事實並非如此。我將家人帶到安全的地方，現在我回來了，我會盡我所能保衛國家。我愛這個國家，我們自己的國家。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》