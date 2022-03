白俄被當跳板？　北約：進入烏克蘭的俄戰機「絕大多數」來自白俄

▲圖為波蘭空軍兩架俄製的米格-29戰機飛行於兩架F-16戰機的上方與下方。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

美國CNN團隊10日登上北約第2飛行中隊的偵察機,參與了一次監視任務,而光是當天雷達顯示,就有至少9架俄羅斯製造的飛機從白俄羅斯起飛進入烏克蘭領空,疑似朝著基輔的方向飛去。北約部隊人員稱,進入烏國領空的俄製戰機「絕大多數」都來自白俄,顯示俄國將白俄當作烏克蘭空中行動的跳板。

根據CNN報導,北約第2飛行中隊在中歐時間10日上午8時,空中預警機(AWACS)載著CNN採訪團隊升空,在波蘭-烏克蘭邊境執行監視任務。幾小時內,機上雷達顯示,至少有9架俄製飛機從白俄羅斯進入烏克蘭領空,另外,還注意到10多架俄製飛機在白俄南部、靠近烏克蘭車諾比核電廠的邊境上空盤旋。

對此,北約任務的戰術主任Denis Guillaume向CNN表示,上周特別「活躍」的一天,北約部隊單日就觀察到大約20架俄羅斯飛機從白俄飛往基輔,目的是為了支持俄國在烏克蘭的軍事行動。北約表示,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,「絕大部分」俄國製造的戰鬥機都來自白俄羅斯。

Belarusian sky have to be closed for Russian planes, or NATO should supply Ukraine with jets.https://t.co/ViCvys1ifk