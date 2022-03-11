白俄被當跳板？　北約：進入烏克蘭的俄戰機「絕大多數」來自白俄

▲圖為波蘭空軍兩架俄製的米格-29戰機飛行於兩架F-16戰機的上方與下方。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國CNN團隊10日登上北約第2飛行中隊的偵察機，參與了一次監視任務，而光是當天雷達顯示，就有至少9架俄羅斯製造的飛機從白俄羅斯起飛進入烏克蘭領空，疑似朝著基輔的方向飛去。北約部隊人員稱，進入烏國領空的俄製戰機「絕大多數」都來自白俄，顯示俄國將白俄當作烏克蘭空中行動的跳板。

根據CNN報導，北約第2飛行中隊在中歐時間10日上午8時，空中預警機（AWACS）載著CNN採訪團隊升空，在波蘭－烏克蘭邊境執行監視任務。幾小時內，機上雷達顯示，至少有9架俄製飛機從白俄羅斯進入烏克蘭領空，另外，還注意到10多架俄製飛機在白俄南部、靠近烏克蘭車諾比核電廠的邊境上空盤旋。

對此，北約任務的戰術主任Denis Guillaume向CNN表示，上周特別「活躍」的一天，北約部隊單日就觀察到大約20架俄羅斯飛機從白俄飛往基輔，目的是為了支持俄國在烏克蘭的軍事行動。北約表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，「絕大部分」俄國製造的戰鬥機都來自白俄羅斯。

Belarusian sky have to be closed for Russian planes, or NATO should supply Ukraine with jets.https://t.co/ViCvys1ifk — Stefan Kotyk (@KotykStefan) March 11, 2022

不過，由於白俄與俄羅斯都在使用前蘇聯的米格-29戰鬥機（MiG-29），甚至烏克蘭空軍也有米格29，很難在當下立即判斷是誰在駕駛這些戰機，也很難斷言白俄軍隊有直接參戰。然而，北約方面稱，有些跡象還是很明顯的，例如，從白俄羅斯飛入烏克蘭領空的飛機，顯然不是烏軍所有。

CNN這次登上的空中預警機是為數不多的屬於北約自身，而非由成員國捐贈的軍事資產。其中一名副駕駛向CNN表示，這些偵察任務都是常規任務，但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，任務變得特別「緊張」。

Denis Guillaume說，「我們在這裡不是秘密，我們也無意讓它成為秘密。」對於是否有將收集的情報提供基輔，他則斷然拒絕回應，「我無法回答這個問題。我現在唯一能告訴你們的是，我們作為北約盟國，正在與北約國家共享這些數據情報。」但他暗示，北約成員國要如何使用這些情報將取決於他們自己的決定。

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