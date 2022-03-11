新戰線開打！俄攻擊西部城市盧斯科炸出驚天火球　距波蘭僅80km

▲烏克蘭西北部城市盧斯科發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

BBC最新消息，烏克蘭城市盧斯科（Lutsk）發生巨大爆炸，是開戰以來首次受到直接砲轟，外傳遇襲的是當地一座機場及負責維修特定戰機引擎的工廠。盧斯科位在烏克蘭西北部，距離波蘭邊界僅約50英里（約80公里）。

Russian airstrikes hit the airport in Lutsk tonight.



The airport has not been used since 1990.



The city is very close to the border with Poland. pic.twitter.com/Tw1tJjSKyH — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2022

依據推特帳號「Visegrad 24」轉發的影片，可見俄軍發動襲擊當下炸出巨大火球，火光照亮夜空。盧斯科市長稍早已證實機場附近有發生爆炸。他透過臉書要求當地民眾前往避難所，同時敦促人民不要發布任何照片、地址及座標。

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

另據基輔獨立報消息，11日除了盧斯科遭受攻擊之外，第三大城第聶伯羅（Dnipro）、伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）同日也遇襲。烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，俄軍針對第聶伯羅平民區發動3次空襲，目前已確定1死。

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