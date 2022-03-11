2歲兒突然自爆前世記憶　「我為了找水而死」離奇故事嚇壞媽媽





▲女子懷疑兒子擁有前世記憶。（圖／翻攝自TikTok／kelsewhatelse）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子拍片表示，2歲的兒子突然告訴她有前世記憶，而且本來是一名成年人，受困在沙漠中為了找水源而死，之後就變成她的小孩，離奇故事讓她忍不住分享到網路上，引發近800萬網友觀看討論。

女網友@kelsewhatelse在TikTok拍攝影片表示，2歲的兒子一直很喜歡地圖，因此在他的房間也放了很多地圖，有天2人在車上時，對方卻突然自爆有前世記憶，「他說他原本是一個成人，拿著地圖在沙漠中尋找水源，可是好不容易找到水源時，整個人突然下沉，醒來就變成一個小孩」。

女網友表示，兒子後來也時常講很多「身為成年人時」的故事，而這些事情從來沒有發生在兒子生命中，種種跡象讓她開始懷疑，難道這些真的是孩子的前世記憶，還是只是想像力太豐富，讓她不知道該怎麼辦。

影片獲得近800萬人次點閱，上萬網友表示，「天啊，好靈異，你應該鼓勵他說出更多故事」、「我兒子也會這樣，他說他以前和爸爸一樣在開車工作，然後有天開進森林再也沒有回來」、「我孩子2歲時也說過類似的話，他看到新聞上有火災，突然說他以前也遇過，很想念小孩，不曉得還有沒有機會見到他們」，不過也有許多網友認為小孩還太小，分不清楚幻想與現實而已。