8歲童監護權爭奪戰！空姐「做了這些事」　輸給義大利富商





▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳韻如／台北報導

台灣詹姓空姐與義大利藍姓富商爭奪女兒監護權官司，台灣法院更一審將女兒監護權判給男方。不過，女童在得知即將與母親分離前往義大利的消息後，寫下一封親筆信，表示想留在台灣陪伴媽媽、阿公阿嬤的意願，希望小英總統、法官們可以讓她「留在最愛的台灣」。

據悉，藍姓富商是在2007年因公務來台時，認識了詹姓空姐並進而交往，2人在2014年未婚生下1名女兒，一家三口在台北生活了幾年後，富商在2017年底，以祖母病重為由，帶著女兒回到義大利家族團聚，成為2人跨海搶人的導火線。

空姐認為，富商當時是謊稱帶孩子回去過聖誕節，卻不遵守約定，歸期一延再延，帶走女兒1年後，她在2019年初，前往義大利探視女兒，女兒說不想再和媽媽分開，但因為富商不拿出女兒的護照，所以她向台灣外館申請遺失補發，返台之後，她也願意讓富商到家裡探視女兒。

但富商指控，當時法院已經裁定，空姐應該把女兒交給他帶去義大利，卻謊稱孩子護照遺失，強行把孩子拐回台灣，涉嫌妨害婚姻家庭罪章中的準略誘、以及違反保護令等刑事罪名，富商另外也在台灣提起孩子監護權的民事訴訟。

▲女童寫下手寫信，希望能夠留在台灣。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

民事訴訟結果日前出爐，因訪視報告中提及，「子女在義大利期間，與富商家庭融合適應良好，並無因離開其成長的環境而有不安或沮喪，與父親的依附關係正向，具信任關係及安全感，父親親職良好，提供足夠的關心支持教育及保護。反觀，在提及母親時，子女有迴避傾向，母親的角色對子女而這較為不重要」，整體結果優勢偏向富商。

另外，詹女也多次以護照遺失為由申請補發，擅自帶著孩子返台等，法官認為，詹女屢屢以不法手段搶奪子女，罔顧子女身心發展，且阻礙富商親權行使，認定詹女並不適任親權人，最終裁定由富商單獨行使親權，詹女必須於3月14日交付子女。

不過，女童在得知自己即將離開台灣後，親手寫了一封手寫信，內容提及，「這裡是我熟悉的地方，有我愛的朋友，還有我的親戚、有我很愛的鋼琴老師、跳舞老師，還有很愛的鋼琴朋友，很愛的芭蕾朋友、學校的朋友們，所以我不想去義大利，請小英總統、法官們可以聽我的意願嗎？」

信件內容曝光後，也引人熱淚，而對此，律師呂秋遠也決定伸出援手，希望能幫助女童爭取留在台灣的機會。