親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」　俄軍驚傳殘殺同袍！只因救了平民

▲2014年5月27日，烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）的親俄武裝份子與政府軍發生衝突，陣亡者遺體被堆積在太平間。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合外電報導
俄國侵略烏克蘭邁入第16天，在無情戰火中，最可憐的就是百姓及前線士兵。烏克蘭軍方釋出戰俘影片指出，許多俄兵不知為何而戰，據傳甚至有人因為幫助平民逃跑，反遭同袍當場射死。與此同時，2014年烏東親俄份子與政府軍交戰，陣亡者遺體卻被隨意堆疊在太平間的鼻酸照片，也再度被翻出，並且在網路上流傳。
▲烏克蘭國安局釋出被俘俄軍影片，這位俄兵宣稱，他與一名上尉協助平民逃離，卻遭同袍開槍。（圖／翻攝臉書Служба безпеки України ）
烏克蘭國安局7日釋出戰俘影片，一名俄兵宣稱，部隊2月24日抵達哈爾科夫（Kharkiv）時，收到向平民開火的命令。但是，他與一名上尉不願聽令，反而協助一對母女逃離槍林彈雨，「中尉朝她們跑過去，大喊『過來！』並且把她們帶下車。大約20分鐘後，他們注意到我和中尉正在拯救平民，於是被下令對著我們開槍。」
俄兵目睹上尉及烏克蘭婦女當場喪命，他跟著年輕女孩急忙躲進車庫，其中一隻腳卻不幸中彈，2人等到外面恢復寂靜，才敢開車逃離。他表示，在逃亡路途中，自己一度因傷勢失去意識，幸好年輕女孩給予飲水，並且協助獲得醫療幫助。
Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні
Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої... У перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали. Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки. Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд! Розплата за війну в Україні неминуча! І такою ж неминучою є наша перемога! Слава Україні! #СТОЇМО #ЗупинимоОкупантів #stoprussia由 Служба безпеки України 發佈於 2022年3月7日 星期一
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