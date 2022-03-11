新冠「真實死亡」人數恐高出3倍　台灣低死亡率躍全球前5名

▲美國研究指出，台灣超額死亡率為全球排名前5低。圖為香港疫情。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國華盛頓大學團隊針對全球191個國家和地區的新冠肺炎病歿人數進行研究，估計「真實」死亡人數可能超過1800萬人，是官方通報紀錄的3倍之多。而且不同國家或地區的「超額死亡率」差異甚鉅，死亡率最低的前5名包含冰島、澳洲、新加坡、紐西蘭與台灣。

根據BBC報導，研究團隊使用的衡量方法為「超額死亡」，即以新冠疫情期間的死亡數，減去疫情爆發前一般環境背景值，所造成「多出來」的死亡數。這項發表於國際醫學期刊《刺胳針》的研究結果顯示，全球191個國家和地區從2020年初至2021年底可能已有1820萬人染疫死亡，比官方統計的590萬人多出3倍。

研究估計，部分患者死於新冠病毒，另一部分人則與感染後造成原有疾病惡化有關，全球平均超額死亡率為每10萬人120例死亡，但不同國家和地區數據差異很大，最高的5個國家為玻利維亞、保加利亞、史瓦帝尼、北馬其頓、賴索托，分別位於南美洲、南歐與非洲南部，但美國、義大利等部分高收入國家的死亡人數也相當高。

另外，超額死亡率最低的則是冰島、澳洲、新加坡、紐西蘭與台灣。研究主要作者Haidong Wang表示，包含瑞典與荷蘭在內的幾個國家有研究指出，新冠肺炎是大多數超額死亡的直接原因，但目前仍無足夠證據來證明全球大多數地區也屬於這種狀況，但由於疫苗問世與新的治療法，與疫情相關的死亡率將會下降。

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