　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠「真實死亡」人數恐高出3倍　台灣低死亡率躍全球前5名

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲美國研究指出，台灣超額死亡率為全球排名前5低。圖為香港疫情。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國華盛頓大學團隊針對全球191個國家和地區的新冠肺炎病歿人數進行研究，估計「真實」死亡人數可能超過1800萬人，是官方通報紀錄的3倍之多。而且不同國家或地區的「超額死亡率」差異甚鉅，死亡率最低的前5名包含冰島、澳洲、新加坡、紐西蘭與台灣。

根據BBC報導，研究團隊使用的衡量方法為「超額死亡」，即以新冠疫情期間的死亡數，減去疫情爆發前一般環境背景值，所造成「多出來」的死亡數。這項發表於國際醫學期刊《刺胳針》的研究結果顯示，全球191個國家和地區從2020年初至2021年底可能已有1820萬人染疫死亡，比官方統計的590萬人多出3倍。

研究估計，部分患者死於新冠病毒，另一部分人則與感染後造成原有疾病惡化有關，全球平均超額死亡率為每10萬人120例死亡，但不同國家和地區數據差異很大，最高的5個國家為玻利維亞、保加利亞、史瓦帝尼、北馬其頓、賴索托，分別位於南美洲、南歐與非洲南部，但美國、義大利等部分高收入國家的死亡人數也相當高。

另外，超額死亡率最低的則是冰島、澳洲、新加坡、紐西蘭與台灣。研究主要作者Haidong Wang表示，包含瑞典與荷蘭在內的幾個國家有研究指出，新冠肺炎是大多數超額死亡的直接原因，但目前仍無足夠證據來證明全球大多數地區也屬於這種狀況，但由於疫苗問世與新的治療法，與疫情相關的死亡率將會下降。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／中和男「Ct值14」感染源不明　火速採檢104人
快訊／新北爆不明感染源！　最新足跡公布
快訊／《咒》導演遭控硬上女生！　首發聲明回應
嘉義景點驚見乾屍！　眼口爬出蛆蟲
蔣萬安逼保證不停電　蘇貞昌怒回嗆：你祖父還說要反攻大陸
新戰線開打！烏西城市首度被炸　爆出驚天巨火球
快訊／本土+7！　雙北爆不明感染源
快訊／台語歌手癌逝！　享年47歲
快訊／「嘉玲」只有1天！　台南今新增4例
快訊／黃尚禾認愛李千那！　合體曝「愛的結晶」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Google地圖拍下「路邊開啪」肉色野戰！　她爽一半見街景車嚇瘋

不斷更新／俄軍開啟新戰線！烏克蘭再2城遇襲　炸出沖天火球畫面曝

快訊／南韓21日起「完整接種疫苗」　入境免隔離

新戰線開打！俄攻擊西部城市盧斯科炸出驚天火球　距波蘭僅80km

新冠「真實死亡」人數恐高出3倍　台灣低死亡率躍全球前5名

專拍裸女洗澡！日男偷拍30年被奉「露天浴大師」　賣不雅片年賺2億

親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」　俄軍驚傳殘殺同袍！只因救了平民

今恐爆大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

想要「第一個孩子是男孩」　狠父連開5槍擊斃出生7天女兒

母子屍照瘋傳「行李箱認出家人」　獨活夫：妻遺體還在停屍間地上

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

Google地圖拍下「路邊開啪」肉色野戰！　她爽一半見街景車嚇瘋

不斷更新／俄軍開啟新戰線！烏克蘭再2城遇襲　炸出沖天火球畫面曝

快訊／南韓21日起「完整接種疫苗」　入境免隔離

新戰線開打！俄攻擊西部城市盧斯科炸出驚天火球　距波蘭僅80km

新冠「真實死亡」人數恐高出3倍　台灣低死亡率躍全球前5名

專拍裸女洗澡！日男偷拍30年被奉「露天浴大師」　賣不雅片年賺2億

親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」　俄軍驚傳殘殺同袍！只因救了平民

今恐爆大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

想要「第一個孩子是男孩」　狠父連開5槍擊斃出生7天女兒

母子屍照瘋傳「行李箱認出家人」　獨活夫：妻遺體還在停屍間地上

前總統馬英九再收「冥紙恐嚇信」　發信地住戶否認...警全面追查

賓士男逆撞7車狂衝百米落跑！警帶回7小時還在醉　酒測值曝光

「拐賣婦女兒童」議題登大陸總理記者會　李克強：嚴厲打擊

吳斯懷批韓準總統尹錫悅親美　綠轟投降主義、藍緩頰不要扣紅帽子

李敏鎬接下FENDI韓國代言人成精品寵兒！　中分捲髮新造型帥炸

派遣公司不小心洩漏個資須通報　違者依個資法開罰最高50萬

林昀儒只花24分鐘晉級大滿貫32強　時隔3月「首戰贏了」

科技董座買地擴廠藏貓膩！實價登錄以少報多　他和地主都慘了

快訊／中和男「Ct值14」感染源不明　火速採檢接觸者104人

洪秀柱轟投蔡英文的817萬人不用腦筋　陳玉珍幫「超譯」：為了和平

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

俄兵死屍遍地　烏將軍嗆拿去餵野狗：不可能收屍

普丁怒炒8將軍　烏官員：他也超氣聯邦安全局

西方經濟制裁　普丁沒在怕：我們會更強大

不斷更新／俄軍開啟新戰線！烏克蘭再2城遇襲

俄烏是前兆？法先知：2022「闇黑3日」大量人類亡

人妻產後3個月尪有小三　公婆大義滅親改遺囑

澤連斯基宣布重建國家計劃　美官員：俄軍車隊向基輔推進5公里

日本挺烏宣言驚見繁中版　悄向台灣傳遞1訊息

俄羅斯提議將外資公司「國有化」！

今恐爆大決戰？美：俄軍24小時朝基輔推進5km

即／彭博：拜登準備關稅制裁俄國

更多熱門

相關新聞

旅遊解封順序出爐！擬先開放入境

旅遊解封順序出爐！擬先開放入境

國內疫情趨緩，世界各國也陸續打開國門，指揮中心指揮官陳時中今日坦言，有可能於一個月後制定解封策略，且也將開放商務客來台，令外界期待出國旅遊的時機越來越近。交通部觀光局長張錫聰表示，旅遊解封會先從入境開始再到出境，下月起會開始進行相關人員訓練課程。

英國妹回台考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

英國妹回台考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

吉林農科爆疫情「學生上網求助」「書記拔官」壓輿情阻熱搜挨轟

吉林農科爆疫情「學生上網求助」「書記拔官」壓輿情阻熱搜挨轟

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

8歲妹淚求「想留在台灣」呂秋遠出手了！323字逼哭國人

8歲妹淚求「想留在台灣」呂秋遠出手了！323字逼哭國人

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情染疫死亡超額死亡台灣低死亡率

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

快訊／黃尚禾直球認愛李千那：我們在一起！

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面