專拍裸女洗澡！日男偷拍30年被奉「露天浴大師」　賣不雅片年賺2億

▲嫌犯偷拍超過30年，更以此營利為生。（圖／齊藤果林個人SNS）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣警方2021年在停車場對一名可疑人士進行盤查時，在其車上搜出一把超過6公分寬的鋸子，並依違反刀槍管制法逮捕，沒想到事後該名男子卻坦承，自己加入了一個偷拍組織，平常經常跟夥伴去山上偷拍露天浴池的裸女洗澡，鋸子正是用來砍伐礙事且擋住視線的樹。警方深入調查後，才發現這個偷拍組織不簡單，並揪出幕後主使者，將其逮捕。

根據《文春online》報導，這個偷拍集團的幕後主使者是49歲的齊藤果林，他的偷拍資歷超過30年，藝名為「Y」，專門偷拍在露天浴池的洗澡女性，被譽為是「露天浴池大師」。根據前同夥表示，只要是喜歡看偷拍片的人絕對看過他的「作品」。而他早在2013年就曾在大型偷拍影片販賣網站上，因販售未成年少女的露天入浴影片遭到逮捕。

齊藤曾經表示，自己看裸女已經看膩了，完全不會有任何感覺，單純只是喜歡攝影，在拍攝的瞬間會感覺到腎上腺素激升。就算不是為了要賣錢，齊藤只要一有空就會跑到露天浴池附近偷拍，完全對偷拍中毒。

除了齊藤本人以外，他旗下還有一個專門偷拍的組織，該組織會將偷拍的影片上傳至不法網站。在該組織中，甚至還有人曾經下藥迷姦100名女性，並拍攝不雅影片。該不法網站的經營者與齊藤2013年同時遭到逮捕，網站也因此被封。然而此後齊藤便轉戰國外網站，每年至少可以得手10億日幣（約新台幣2億元）。

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