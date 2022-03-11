　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

今恐爆大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

▲俄軍目前位在距離烏克蘭首都基輔不遠的城鎮奧澤拉（Ozera）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄開戰迄今第16天。美國一名國防高官表示，在過去24小時之中，俄羅斯軍隊已朝烏克蘭方向推進約3英里（近5公里），推估俄軍位置僅距離市中心15公里。

英媒天空新聞引述這名官員消息，整理出過去24小時烏俄最新戰況：

●俄軍已從西北方向推進至基輔，在接近霍斯托梅爾機場（又稱「安托諾夫機場」）的地方
●在基輔以東，俄軍正延著兩條平行線向前推進
●俄軍部分軍力轉移至蘇梅（Sumy），原因尚待釐清
●烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）地區陷入孤立，但俄軍尚未越過市區，外傳當地戰況激烈，烏方正在反擊
●烏克蘭南部港口城市馬力波被包圍，但尚未落入俄方手中

這名官員透露，烏克蘭現階段儘管有不少固定翼戰鬥機，但並未廣泛使用，反而專注於使用地對空飛彈系統、可攜式防空飛彈系統及反裝甲系統。與此同時，俄羅斯正依賴遠程火力轟炸攻擊，美方分析，這是因為俄軍地面部隊的行動並未取得進展。

英國國防部10日表示，由於烏克蘭的頑強抵抗，俄軍正部署更多兵力包圍主要城市。依據美國衛星圖像公司Maxar捕捉到的最新影像，原先在基輔外圍的大批俄軍已經分散並重新部署。

►俄羅斯宣布停火！　開放5城市讓烏克蘭人民撤離
►俄國64km大軍散開逼近基輔「進入開火位置」　最新衛星影像曝光
►俄坦克車隊「慘淪活靶」被打爆　指揮官傳陣亡！烏軍公布通話音檔

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
合唱塔綠班之歌　朱學恒、高虹安、黃暐瀚挨告結果曝
今恐爆大決戰！　美國防高官：俄軍24小時朝基輔推進5公里
驚悚畫面！國1休旅「無減速」直衝防撞車　5秒3車撞成一團
鮭魚供貨來自爭鮮？　壽司郎、藏壽司回應了
快訊／彰基「大片擋泥牆倒塌」！　1人活埋命危
李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇
8歲童寫信想留台灣！　空姐「做了這些事」輸給義大利富商
獨／網紅得哥爆「導演呼麻硬上」公開姓名！　主播妻：有點沮喪
「剛好有車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位？隔天傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」　俄軍驚傳殘殺同袍！只因救了平民

今恐爆大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

想要「第一個孩子是男孩」　狠父連開5槍擊斃出生7天女兒

不斷更新／美國出新招！拜登料聯手歐盟、G7「取消俄國貿易優惠」

母子屍照瘋傳「行李箱認出家人」　獨活夫：妻遺體還在停屍間地上

俄羅斯祭反制裁！擬將59外企「收歸國有」　蘋果、麥當勞全入列

俄烏是末日前兆？先知400年前預言：2022「闇黑3日」大量人類滅亡

習近平發賀電！　尹錫悅會見中國駐韓大使：堅信韓中關係會更進步

美五角大廈稱北韓試射部分「洲際飛彈系統」　平壤否認：是衛星

俄坦克車隊「慘淪活靶」被打爆　指揮官傳陣亡！烏軍公布通話音檔

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」　俄軍驚傳殘殺同袍！只因救了平民

今恐爆大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

想要「第一個孩子是男孩」　狠父連開5槍擊斃出生7天女兒

不斷更新／美國出新招！拜登料聯手歐盟、G7「取消俄國貿易優惠」

母子屍照瘋傳「行李箱認出家人」　獨活夫：妻遺體還在停屍間地上

俄羅斯祭反制裁！擬將59外企「收歸國有」　蘋果、麥當勞全入列

俄烏是末日前兆？先知400年前預言：2022「闇黑3日」大量人類滅亡

習近平發賀電！　尹錫悅會見中國駐韓大使：堅信韓中關係會更進步

美五角大廈稱北韓試射部分「洲際飛彈系統」　平壤否認：是衛星

俄坦克車隊「慘淪活靶」被打爆　指揮官傳陣亡！烏軍公布通話音檔

大樓失火「消防員敲門要開嗎？」　女求問被酸爆！釣出正解

旅遊解封順序出爐！觀光局擬「先開放入境」　想出國玩再等等

呂彥青調整進度稍慢　蔡齊哲趕不上開季

習近平致賀電尹錫悅：願一同推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠

「塔綠班之歌」挨告　綠營民眾控朱學恒、高虹安、黃暐瀚結果曝

城中城案開庭！黃格格堅稱沒縱火　反控防火門被偷才釀死傷

最強國中生黃潮鴻標槍再破大會很謙虛　要挑戰黃士峰U18全國紀錄

Swatch拉近與名畫的距離　龐畢度藝術中心6幅名畫戴上手

淘汰司法官》黃旭田／每年淘汰1％劣質法官　還權於民

贈票／Selina任家萱《頭七》床底撞鬼崩潰！ 發文徵粉絲4／1一同壯膽

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

俄兵死屍遍地　烏將軍嗆拿去餵野狗：不可能收屍

普丁怒炒8將軍　烏官員：他也超氣聯邦安全局

西方經濟制裁　普丁沒在怕：我們會更強大

不斷更新／拜登料將取消俄國貿易優惠

澤連斯基宣布重建國家計劃　美官員：俄軍車隊向基輔推進5公里

俄羅斯提議將外資公司「國有化」！

日本挺烏宣言驚見繁中版　悄向台灣傳遞1訊息

即／彭博：拜登準備關稅制裁俄國

俄羅斯徵兵處遭縱火！神秘男：我不會殺兄弟

嗜血金剛高空抓海鷗！下秒猛砸爆頭碎屍開吃

美官員：若中國武力進攻　烏克蘭人將成台灣自衛典範

更多熱門

相關新聞

親俄軍戰死屍疊屍　救平民遭同袍殺害

親俄軍戰死屍疊屍　救平民遭同袍殺害

俄國侵略烏克蘭邁入第16天，在無情戰火中，最可憐的就是百姓及前線士兵。烏克蘭軍方釋出戰俘影片指出，許多俄兵不知為何而戰，據傳甚至有人因為幫助平民逃跑，反遭同袍當場射死。與此同時，2014年烏東親俄份子與政府軍交戰，陣亡者遺體卻被隨意堆疊在太平間的鼻酸照片，也再度被翻出，並且在網路上流傳。

俄反制裁！蘋果、麥當勞等59外企恐將國有化

俄反制裁！蘋果、麥當勞等59外企恐將國有化

俄坦克被打爆　指揮官陣亡！通話流出

俄坦克被打爆　指揮官陣亡！通話流出

即／彭博：拜登準備關稅制裁俄國

即／彭博：拜登準備關稅制裁俄國

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

色馬狂舔辣模巨胸！熟練扯拉鍊網看暈

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面