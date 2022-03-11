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光寶創辦人驚爆暗送女密友7.8億　她偷聽電話內線炒股地點曝光

▲▼ 光寶集團內線交易案，創辦人宋恭源。（圖／記者劉昌松攝）

▲宋恭源涉內線交易案獲得清白不起訴，但被查出贈與女友7.8億元恐遭追稅。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

光寶集團創辦人宋恭源捲入內線交易疑雲，台北地檢署查出其實是宋的女密友單雅文偷聽公務電話後，搶先購買將被併購的敦南科股票獲利，沒有證據顯示宋知情，但檢察官也查出，單女買股的資金，來自宋2015年大手筆匯到境外的7.8億元，檢察官11日處分宋恭源《證交法》不起訴的同時，也函請國稅局了解是否應追繳贈與稅。

檢調獲報，敦南科技2019年在公開資訊觀測站公告，將被達爾科技收購，全體股東將收到每股現金42.5元的利多消息前，宋恭源疑似透過交往多年的單雅文，以英屬維京群島SF公司名義，透過英商高盛國際(GSI)買進敦南股票，單雅文的妹妹單蕙文也跟著買賣，姊妹倆大賺6324萬元。

▲▼光寶集團宋恭源內線交易案，女密友A小姐單雅文(白帽)。（圖／記者劉昌松攝）

▲單雅文坦承自己偷聽電話買股害到宋恭源。（資料照／記者劉昌松攝）

據了解，宋恭源在2021年3月因本案遭搜索約談時，才得知單雅文買股，並堅稱沒有透露內線消息。單雅文則一肩扛下，她表示宋恭源常常中午休息時間，到她位於國父紀念館附近的家中用餐，2019年4月間某天，她在飯廳聽到宋恭源在小書房講公務電話，因此得知敦南科技將被併購的利多消息。

單雅文還表示，自己買股不會讓宋恭源知道，因為宋恭源「若知道我買股票會生氣」，單認為是自己的行為害到宋恭源，她和妹妹都願意將買股獲利全數繳回，辦案人員一開始對2人說法持保留態度，持續清查相關金流情形。

檢調追查發現，宋恭源曾在2015年間分3次匯了折合台幣7.8億元的美金給單雅文，之後又在2016、2018年匯了約11.25億元給2人合開的境外Glory Sky公司，2筆錢有不少又輾轉進入單雅文個人的SF公司，也就是購買敦南科技股票的資金來源。

▲▼光寶集團宋恭源內線交易案，女密友A女單雅文的妹妹單蕙文。（圖／記者劉昌松攝）

▲單雅文的妹妹單蕙文也跟著姐姐的內線買股獲利。（資料照／記者劉昌松攝）

經比對宋恭源與單雅文的電話監聽譯文、單雅文與他人通聯紀錄，都查無宋洩漏內線消息的事證，而宋匯錢的時間又都早在併購案之前，也無法證明匯款目的就是要買股，因此認為宋恭源涉犯內線交易罪嫌不足，只有單雅文姊妹遭起訴。

不過扣除匯錢給Glory Sky公司是因為宋恭源也是公司股東，宋恭源辯稱其他的7.8億元是借給單雅文，他沒過問用途，但因查無後續還款方式，多年來也無催討，檢察官認定這筆鉅款屬於贈與，因此發函台北國稅進行後續贈與稅追索事宜。

▲▼光寶集團宋恭源內線交易案，謝長廷大舅子游明昌。（圖／記者劉昌松攝）

▲謝長廷大舅子游明昌涉嫌違反《商業會計法》遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，宋恭源的鄰居、駐日大使謝長廷大舅子游明昌先前也被懷疑，從宋恭源處得知內線消息而購買敦南科股票，但因監聽查無雙方談到相關內容，因此這部分內線交易罪嫌也全部不起訴，不過檢察官查出游明昌經營的怡德公司有2200萬元匯到妻子、兒子帳戶內，卻沒有記錄在財報上，游和怡德會計主管張碧波另被依違反《商業會計法》起訴。

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