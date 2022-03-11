俄羅斯宣布停火！　開放5城市讓烏克蘭人民撤離

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯國防部宣布11日停火開放人道走廊，讓烏克蘭民眾能夠從5個城市撤離，包括首都基輔、蘇梅、第2大城哈爾科夫、馬力波及切爾尼戈夫。

路透報導，俄方宣布的停火時間為莫斯科11日當地上午10時（台灣11日下午3時）開始。俄羅斯國防控制中心負責人Mikhail Mizintsev表示，上述5城市的民眾能疏散至烏克蘭其他城市或前往俄羅斯。

▲烏俄戰事進入第16天。（圖／路透）

CNN引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，過去2天約有10萬人透過人道走廊撤離，相關援助物資、食品及藥品也已收到。

然而烏克蘭官員抱怨，俄羅斯政府違反先前說好的停火協議，而莫斯科方面則是指控烏軍擾亂行動。俄新社消息指，烏克蘭在人道走廊開放之前，必須提供人員名單及車輛登記號碼。

烏克蘭及俄羅斯外交部長10日的會談未能達成停火共識，並未減緩已經持續2週的戰事衝突，成千上萬的平民仍被困在烏克蘭各個城市中躲避來自俄方的空襲及砲擊。

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