全家悄換開門音效　他「原音重現」舊版旋律！網推爆：舊的洗腦

▲全家更換了開門音效，不少網友都沒有注意到。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

走進超商，專屬音效傳來，就知道身處何地，但有網友近日發現，全家悄悄地更改了進店音樂，節奏變得更加輕快，不過新的音效有許多人都還未察覺，也沒有原版來得洗腦，讓不少網友有些失望。

一名網友在PTT得CVS板上發文，提到全家換了新的開門音效，原PO錄了一小段音檔與網友們分享，並直言，「原本的『等楞惹愣等愣、等愣惹惹扔 』的開門聲蠻有辨識度的呀，換成這樣好小聲，辨識度也沒有很明確，不知道幹嘛要換，其實可以換簡單一點的開門聲，像小7這種『叮咚』就很好了呀。」

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文章一出吸引不少網友留言討論，其中就有網友認為原PO形容開門聲音的文字實在太有畫面，「文字有聲音」、「文字有聲音＋1」、「原音重現的寫法還滿厲害的」、「大推原PO擬音字用心還原」。

針對新的音效，多數網友們都提出負評，「原本的比較洗腦」、「我去的店，大夜跟我說他聽了一整晚，快被吵死」、「新的音效好奇怪」、「舊的太經典，新的會覺得彆扭」、「新的很像鬼屋」、「住全家樓上，覺得音效聲太長了」、「超難聽，會我還以為是沒電降key」。

不過也有網友指出，現在的音樂未必會一直用下去，「全家鈴聲都會有期間限定版本，之前有聽過人聲的，覺得很有趣」、「應該是有活動換一陣子吧？」