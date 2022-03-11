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俄坦克車隊「慘淪活靶」被打爆　指揮官傳陣亡！烏軍公布通話音檔

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭國防情報局10日公布一段無人機畫面，俄軍第六裝甲軍團車隊在基輔近郊城市羅伐利（Brovary）遭到多次突襲，不僅坦克車淪為活靶，指揮官札哈羅夫上校（Andrei Zakharov）也陣亡，而背景音檔疑似是一名俄國軍官向上級報告此事的通話紀錄。不過，俄方尚未證實死訊。

根據影片音檔，俄國軍官回報，「我們失去第六軍團了，我沒辦法報告實際情況，因為我還在蒐集資料，但我們承受嚴重戰損。他們正在等待我們時，車隊前段遭遇突襲，團長在戰鬥中犧牲。」

▲▼俄羅斯坦克車隊遭到突襲。（圖／翻攝烏克蘭國防情報局推特）

▲▼俄羅斯坦克車隊遭到突襲。（圖／翻攝烏克蘭國防情報局推特）

▲俄羅斯坦克車隊遭到多次突襲。（圖／翻攝烏克蘭國防情報局推特）

《衛報》報導，這段45秒影片在推特瘋傳，不過由於經過剪輯，研判事發時間應該在10日以前。荷蘭事實查核機構啤酒令貓（Bellingcat）指出，事發地點位於通往大基輔地區東部的E95公路上。

英國前坦克部隊指揮官、智庫「國際戰略研究所」陸戰專家巴里（Ben Barry）研判，俄軍遭受火箭砲或迫擊砲攻擊，他還指出，坦克在建築物密集區行進時，通常會有步兵護送、避免突襲，但俄軍卻沒有這麼做，「他們可能自認正在通過安全區域，或者沒有受到良好訓練，又或者因為其他要求而加速移動。」俄羅斯軍事政策專家、前美國海軍陸戰隊隊員羅伯李（Rob Lee）直言，這段影片展現出俄方的「戰術非常糟糕」。

民間軍武觀測組織Oryx研判，戰爭開打至今，俄軍164輛坦克被毀、破壞或者落入烏軍手中。美方本周稍早預估，俄軍陣亡人數可能介於5000至6000人，烏軍陣亡人數則是2000至4000人。

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