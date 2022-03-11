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快訊／宋恭源女密友被起訴！獨扛「偷聽電話」　內線交易秒賺6千萬

▲▼ 光寶集團內線交易案，創辦人宋恭源。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢調查宋恭源涉內線交易案罪嫌不足，處分不起訴。（資料照片／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

光寶集團創辦人宋恭源因遭懷疑，將集團公司併購的內線消息，透露給女密友單雅文一起買賣股票，不法獲利6000多萬元，經檢調1年追查，宋恭源始終否認違法，單雅文則一肩扛下，坦承她偷聽宋恭源講公務電話後自行進場，宛如漢微科遭內線交易案翻版，台北地檢署11日依違反《證交法》起訴單雅文和妹妹單蕙文，宋恭源因罪嫌不足，獲不起訴。

宋恭源2020年舉行記者會，宣布辭任光寶董事長一職，交班給長子宋明峰接任，啟動二代接班，宋恭源當時在記者會上也提到，集團旗下分離式元件大廠「敦南科技」在正面對中國競爭下，併給於美國掛牌的集團另家子公司「達爾科技」。

▲▼光寶集團宋恭源內線交易案，女密友A小姐單雅文(白帽)。（圖／記者劉昌松攝）

▲宋恭源女密友單雅文坦承，偷聽宋講公務電話得知內線消息後買股。（資料照／記者劉昌松攝）

不過檢調獲報，宋恭源的女密友單雅文，在2019年公告這項併購案前，就已經透過英屬維京群島的SF公司，以英商高盛國際(GSI)名義買進敦南股票，等敦南被收購時，再全數賣出，賺進6000萬元，檢察官2021年3月間發動搜索約談，調查宋恭源是否透過單雅文從事內線交易不法行為，當時宋恭源、單雅文遭約談後，被檢察官諭令各以3000萬元交保候傳。

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