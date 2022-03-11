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不用再墊錢！Uber Eats「團購拆帳」新功能上線　主揪1鍵就能AA制

▲▼Uber Eats。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲Uber Eats美國官網推出了「團購拆帳」的新功能，下同。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情徹底改變了人們的生活習慣，就連消費者點餐的方式也大受影響，而美食外送平台異軍突起，成為了人們不可或缺的角色。Uber Eats最近宣布，美國官網將率先推出「團購拆帳」的新功能，讓人們在團購餐點時，一鍵就能輕鬆達成「AA制」，還能設定多人訂餐的截止時間，為辦公室小資族提供極大的便利。

綜合外媒報導，Uber Eats在9日宣布，美國官網將率先推出新功能，讓消費者在合購美食時，可以享受「團購拆帳」的便利，未來大家一起團購美食，就再也不會有主揪必須先行付款，事後再向其餘團購成員收錢的困擾了。

▲▼Uber Eats。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

報導稱，主揪未來可以在決定餐廳後，向友人發出團購邀請，而受邀友人也可以在點餐後，使用最新的團購拆帳功能，按購買品項「各付各的」，免去了主揪必須將手機傳來傳去、供人下單的麻煩，與事後必須一個個「催債」的尷尬。

此外，UberEats也體諒不少人在點餐時會有「選擇困難」的問題，因此新功能也允許主揪設定截止日期和時間，並在時間結束前會自動提醒用戶訂餐的功能，這樣人們就不用再無止境地等待團購成員慢吞吞地點餐了。

事實上，Uber在2013年，也曾於共享汽車的服務中推出「分攤車費」的功能，但目前Uber Eats的新功能僅限於美國境內，台灣何時會推出新服務則尚未確定，因此台灣的用戶還需要再耐心等待一陣子，才能享受這便利的服務。

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