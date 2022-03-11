俄兵死屍遍地！烏克蘭將軍嗆「通通拿去餵野狗」：我們不可能收屍

▲烏克蘭戰略關鍵城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭俄軍包圍轟炸。（圖／翻攝推特@WalmezT23）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭戰略關鍵城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭到包圍轟炸，但已經擊退敵方第一波攻勢。駐守該城市的總司令馬爾琴科將軍（Dmytro Marchenko）表示，如今街上到處都是俄軍遺體，但烏軍不會幫忙收屍。他警告敵方，如果主動投降一定能夠活命，並且獲得公平待遇，否則就會戰死，最後淪為野狗的食物。

尼古拉耶夫是黑海沿岸的造船工業中心，烏軍目前依然堅守，但正遭受猛烈轟炸及砲擊。馬爾琴科將軍表示，「這麼說很令人不舒服，但他們的遺體成為流浪狗的食物。俄軍持續在這些地區開火，所以我們無法收屍。」

▲烏軍目前仍堅守尼古拉耶夫（Mykolaiv）。（圖／路透）

馬爾琴科表示，許多平民在本次攻擊中喪生，而他很清楚誰應該為此負責，「我們知道這些人是誰，我們擁有大量情報，包括能夠看清楚（俄軍）面容的照片，其中許多來自我們的美國夥伴。」他還放話，只要俄軍殺死一位平民，烏軍就會殺害10名俄兵作為報復。

馬爾琴科呼籲俄軍投降，「我們保證，如果俄軍坦克把炮管轉向其他方向，前來投靠我們陣線的話，也不會受到傷害。」不過，若士兵犯下戰爭罪，還是必須按程序受審。他向《紐約時報》透露，俄軍攻勢變得越來越疲乏，「我們不分晝夜地戰鬥，不讓他們睡覺，它們早上醒來後感覺迷失方向又疲倦，士氣及精神狀態完全被破壞了。」