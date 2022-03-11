南韓準第一夫人「女星級美貌」認動刀　舊照曝光遭酸：麥可傑克森

▲現年49歲的南韓準第一夫人金建希。（圖／取自南韓國民力量競選黨部）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓第20屆總統當選人尹錫悅49歲的妻子、準第一夫人金建希有著「明星級」的外貌，還有粉絲為她成立後援會，但她卻被爆出整形前的舊照與現在差異極大，她本人則僅承認眼睛有動刀。南韓歌手安致煥就出了一首新歌《長得像麥可傑克森的女人》從封面到歌詞，諷刺意味都相當濃厚。

▲歌手寫歌嘲諷「長得像麥可傑克森」，封面上的女性與金建希公開為爭議道歉時的穿著相似。（圖／翻攝自推特）

根據《南華早報》等外媒報導，歌手安致煥在南韓大選前不久發行新歌《長得像麥可傑克森的女人》歌曲封面畫著一名穿西裝、襯衫的女性，歌詞寫道「在貪圖什麼呢？」等疑問句語尾讀音與「建希」二字唸起來完全相同，再加上提到「長相換了好幾次的女人，名字也換了好幾次的女人」等，被認為在影射準第一夫人金建希整形、涉嫌炒股等爭議。

김건희 성형과정이

우리나라 성형외과가 어떻게 성장했는지

이해하기쉽다. 성형외과기술과 같이 발전해가는김건희 얼굴들~~~ pic.twitter.com/NE0RPlWOp1 — 기레기폭파(번찍을꺼다) (@rewq05021938) November 14, 2021

然而，金建希過去在丈夫尹錫悅競選總統期間也被挖出據說是「整形前」的舊照，樣貌與現今如韓劇明星般的美貌相去甚遠，成為對手陣營抨擊的議題。尹錫悅曾跳出來擁護她表示，「妻子因為我的政治生涯遭受許多痛苦，包含公眾對她外貌的關注。」他也回擊安致煥等人的做法超越了言論自由保障的界限，激起公眾「厭女」的情緒。

韓媒「Korea Herald」報導稱，金建希2008年改掉「金明信」舊名，也曾公開承認動過眼部整形手術。對於網友與國民力量黨部的「厭女」批評，歌手安致煥回應，這首歌是針對前南韓總統朴槿惠的「閨蜜門」事件主角崔順實所寫的，希望南韓不會再次陷入絕望的權威噩夢。

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