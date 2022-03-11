日本與烏同在宣言驚見繁中版！悄傳1訊息：和台灣團結對抗權威國家

記者葉睿涵／編譯

日本政府在當地10日，以繁體中文等8種語言，發布了「日本與烏克蘭同在」的宣言，除了表示日本力挺烏克蘭的態度外，也傳遞日本與使用繁體中文的台灣、香港，在對抗權威主義國家的團結民主陣營關係。

據《產經新聞》報導，日本首相官邸官網10日發布官方文件，以日語、英語、烏克蘭語、俄語和中文等8種語言，向世界傳遞該國力挺烏克蘭的立場。值得注意的是，日本在中文版本的文件中，除了有中國使用的簡體中文外，還特別附上了台灣、香港與世界各地華人使用的繁體中文版本。

《產經新聞》指出，台灣日前曾發起為烏克蘭募捐等提供援助的活動，展現了台灣支持民主的立場，而日本首相官邸特別釋出繁中版本的官方文件，是希望藉著烏克蘭被入侵一事，傳達日本與正在對抗權威主義國家的台灣和香港，團結的民主陣營關係。

在「日本與烏克蘭同在」的宣言中，日本政府宣布，決定針對烏俄局勢，為烏克蘭提供防彈背心、頭盔、防寒衣物、緊急口糧等物資，還會提供1億美元作為緊急人道援助。此外，日本將批准延長旅日烏克蘭人的在留資格，並對俄羅斯祭出金融制裁、出口管制、暫停簽證發放等措施。

▲日本首相官邸發表繁體中文版「日本與烏克蘭同在」宣言。（圖／翻攝日本首相官邸官網）

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