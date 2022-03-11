西方經濟制裁　普丁沒在怕：我們會更強！警告將造成更大反彈

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第15天，以美國為首的西方國家對其採取經濟制裁，而普丁表示，這些制裁對會西方造成食品、能源漲價等反彈，而莫斯科會在解決問題後變得更加強大。

根據《路透社》報導，普丁在政府內部會議指出，俄國對於烏克蘭的「特別軍事行動」沒有替代方案，並強調他們不是會為了短期的經濟利益就在主權上妥協的國家，「這些終將助長我們的獨立、自主和主權」。