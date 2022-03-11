西方經濟制裁　普丁沒在怕：我們會更強！警告將造成更大反彈

記者崔子柔／綜合報導
俄羅斯入侵烏克蘭進入第15天，以美國為首的西方國家對其採取經濟制裁，而普丁表示，這些制裁對會西方造成食品、能源漲價等反彈，而莫斯科會在解決問題後變得更加強大。
根據《路透社》報導，普丁在政府內部會議指出，俄國對於烏克蘭的「特別軍事行動」沒有替代方案，並強調他們不是會為了短期的經濟利益就在主權上妥協的國家，「這些終將助長我們的獨立、自主和主權」。
▲普丁將繼續入侵行動。（圖／路透社） 普丁坦言，俄國已感受到西方制裁帶來的影響，同時人們對於某些商品的需求也在增加，「我們會冷靜地解決這些問題」，「他們會知道，沒有我們沒法解決的事情」。 普丁提到，俄國是農業化肥的主要生產國，如果西方給俄國製造麻煩，將對全球食物市場造成無可避免的負面影響。 《半島電視台》認為，普丁所言意指西方的制裁將適得其反，而俄羅斯能承受西方對銀行、企業的經濟制裁。
普丁坦言，俄國已感受到西方制裁帶來的影響，同時人們對於某些商品的需求也在增加，「我們會冷靜地解決這些問題」，「他們會知道，沒有我們沒法解決的事情」。
普丁提到，俄國是農業化肥的主要生產國，如果西方給俄國製造麻煩，將對全球食物市場造成無可避免的負面影響。
《半島電視台》認為，普丁所言意指西方的制裁將適得其反，而俄羅斯能承受西方對銀行、企業的經濟制裁。
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