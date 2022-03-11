馬力波被圍城狂轟！斷水斷電冷得像中世紀　民眾生火融雪飲用續命

▲慘被連日砲襲的馬力波如今已屍橫遍野、民不聊生。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭南部戰略城市馬力波（Mariupol）已遭俄軍圍困砲擊逾一週，這座擁有40多萬人口的城市目前斷水斷電、暖氣停供，冷得像「中世紀環境」。副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）表示，飢腸轆轆的民眾如今不得不生火融雪飲用，而俄羅斯的空襲也波及了市內一家婦幼醫院，同時造成1170人喪命；在屍橫遍野的情況下，政府只能將遺體裝袋，草草埋葬在亂葬崗中。

綜合外媒報導，烏俄日前原本同意在基輔、馬力波、哈爾科夫等地停火12小時，開放人道走廊供難民撤離，不過烏克蘭當局卻指控俄軍，在停火期間空襲馬力波一家婦幼醫院，造成至少3人死亡、17人受傷。從現場畫面可見，當地經歷空襲後，樹木被炸倒、汽車被燒毀，處處可見焦黑的砲火痕跡與砲坑，而急救人員忙著將傷者救出已部分坍塌的醫院大樓。

奧爾洛夫表示，馬力波自被俄軍包圍以來，就一直慘遭砲火攻擊，除了醫院外，住宅區也成為了摧毀目標，導致市內有至少1170人死亡。由於死者人數眾多，市政工人如今只能草草用塑膠布包裹屍體，或是將其裝入屍袋，再丟入亂葬崗中。奧爾洛狠批，「普丁的行為根本是一種『純粹的種族屠殺』，他的目的相當明確，即不計人員傷亡也要拿下馬力波」。

奧爾洛夫也指出，在遭遇連日的地毯式空襲後，如今的馬力波已陷入斷水斷電、暖氣停供、食物和飲用水嚴重缺乏的慘況，「民眾目前生活在極冷的『中世紀環境』中，他們目前唯一能做的，就是在戶外生火、融雪飲用，或是洗劫附近的商店，以獲得食品果腹。

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