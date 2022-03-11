不斷更新／基輔告急！俄軍車隊又推進5km　澤倫斯基下令重建烏克蘭

▲俄軍坦克大隊向基輔推進了5公里。（圖／Maxar Technologies）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第15天，雙方外長於台北時間10日所舉行的外長會談未取得停火共識，讓烏俄戰爭陷入膠著。美國國防高官透露，俄軍的車隊在過去一天內，向基輔推進了5公里，讓緊張的戰事再度升級，而烏克蘭總統澤倫斯基則宣布重建受俄羅斯入侵影響的每一座烏克蘭城市。

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烏克蘭自被俄軍侵入後，多座城市的重要建築和設施慘遭炸毀。烏克蘭總統澤倫斯基11日下令，制定特別國家計畫、重建烏克蘭。另外，美國國防高官指出，俄軍在基輔外圍的車隊，在過去一天已向基輔的戈斯托梅利機場（Hostomel）推進了5公里。

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自烏俄危機去年底升溫以來，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與俄國總統普丁頻繁熱線，兩人共計對話14次，卻收效甚微；兩人常各說各話、各自為政，被法媒稱「雞同鴨講」。不過，外交官表示，在戰時保持對話暢通很重要。

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總部位於美國紐約的高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）在當地10日宣布，將關閉在俄羅斯的業務，成為俄國侵略烏克蘭後，首家退出俄國的美國大型銀行，讓同行面臨跟進壓力。

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烏國官員透露，俄羅斯總統普丁對俄軍遲遲無法拿下烏克蘭的情況大為震怒，除了一舉開除8名將軍外，也對聯邦安全局（FSB）甚為不滿，認為FSB的情報讓他低估了烏克蘭的反抗力度，才讓攻烏計劃窒礙難行。

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俄羅斯揮兵烏克蘭受到國際社會廣泛譴責及制裁，全球多國政府、民間企業皆宣布對俄羅斯進行制裁。對此，有外媒指出，俄羅斯執政黨一名官員近日提議，應把近期在俄國關閉、撤離的外資企業「國有化」，以避免國民失業，並使國內生產力得以繼續保持。

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俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的外長會談在台灣時間10日下午4點30分展開。庫列巴在會後表示，雙方就在停火方面沒有共識，但會繼續為談判努力，「絕不投降」。另外，拉夫羅夫則指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不反對與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，討論更具體的問題。

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