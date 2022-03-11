法總統馬克宏與蒲亭頻繁通話　遭批雞同鴨講一場空

▲俄國總統普丁和法國總統馬克宏從去年12月起，共就烏克蘭危機進行14次對談。（組圖／路透）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電

自烏俄危機去年底升溫，法俄元首頻繁熱線，兩人共計對話14次。然卻收效甚微，兩人常各說各話、各自為政，被法媒稱「雞同鴨講」。但外交官表示，在戰時保持對話暢通很重要。

沒有其他領導人如法國總統馬克宏花這麼長的時間與蒲亭對話，而俄羅斯總統蒲亭也公開稱馬克宏為他「最喜歡的對話者」。

法媒統計，從去年12月起，兩人共就烏克蘭危機進行14次對談，光在過去一個月間就交換了11次意見，有時還是一天兩次。

然而由於通話成效不佳，法國媒體紛紛將兩人對話形容為「雞同鴨講」，也就是各說各話、各行其是。

歐洲政治新聞媒體Politico今天也撰文，分析「馬克宏或許成功保持溝通熱線暢通，但他無法做到的是，展現任何有影響蒲亭行為的蛛絲馬跡」。

俄國軍隊2月在烏克蘭邊境集結，馬克宏飛往莫斯科，隔著4公尺大長桌試圖說服蒲亭自制。幾週後，俄羅斯展開進攻。

3月，蒲亭熱線馬克宏表示烏克蘭的「行動」照預期進行；但同一時間，俄軍正襲擊歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，引發輻射外洩的擔憂。

Politico指出，蒲亭告訴馬克宏烏克蘭人使用「人肉盾牌」、「表現得像納粹」；然而於此同時，俄軍正朝馬立波（Mariupol）與切爾尼戈夫（Chernihiv）猛攻。

根據總統府艾里賽宮（Elysée）表示，當下馬克宏挖苦蒲亭「在編故事給自己聽」，並說「你告訴我的與事實不符，更無法合理化你的暴力行動」。

3月6日，法俄元首上一次談話，兩人照例雞同鴨講。馬克宏重申國際要求人道停火，但蒲亭卻否認在攻擊平民。至於馬立波人道走廊沒有被遵守，蒲亭說是烏克蘭的錯，馬克宏則提醒俄國才是開戰方。

蒲亭事後表示，將接受馬克宏要求開設「人道走廊」，讓烏克蘭平民得以逃離武裝地區，結果路線全通往俄羅斯與白俄。對此，馬克宏動怒，隨後在電視專訪中斥責這個計畫，「是道德與政治上的犬儒主義，讓我無法忍受」。

艾里賽宮指出，蒲亭也答應馬克宏要與聯合國國際原子能總署（IAEA）對話以確保烏克蘭核能設施安全，但目前為止沒有任何動作。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）主任杜穆林（Marie Dumoulin）分析，「或許我們誤以為了解俄羅斯的企圖，也無疑低估俄羅斯控制烏克蘭的慾望。我們預估有理性空間，畢竟入侵烏克蘭所費不貲，並不是個理性的決定。但俄羅斯的理性不同常人」。

一位曾參與2014年明斯克協議（Minsk agreements）的法國前外交官表示，蒲亭似乎沒有在聽馬克宏說話，並指出和蒲亭溝通困難的點在於「對話是單向的。他會一直重複，而你的觀點並不重要」。

儘管馬克宏與蒲亭的熱線遭質疑徒勞無功，但艾里賽宮與支持者仍堅持，在西方加強俄羅斯制裁、軍援烏克蘭之際，兩方保持對話是很重要的，而法國總統是這個角色的最佳人選。

法國駐敘利亞前大使杜克洛斯（Michel Duclos）向Politico表示，「這不是很有用，但卻必要，或許能救一些人命，絕對不能給對方拒絕對話的印象」。

另一位前外交部官員則認為法國必須扮演這個角色，「我遇過很多糟糕事，但唯一能確定的是一定要保持溝通線順暢，因你永遠不知道對手何時會想尋找出口」。

馬克宏並非烏俄戰爭爆發後唯一與蒲亭對話的元首。以色列總理班奈特（Naftali Bennett）上週至莫斯科拜會蒲亭；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也多次與蒲亭通話。