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俄戰車縱隊被當靶子連環轟！45秒影片曝　專家：戰術太糟

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯持續進攻烏克蘭，烏克蘭國防情報局10日在推特PO出一段45秒影片，聲稱俄軍戰車縱隊在基輔周邊城鎮羅伐利（Brovary）受到砲轟，只能急忙撤退。俄羅斯國防政策專家羅伯李（Rob Lee）也在推特轉發這段影片，並表示俄軍這支戰車縱隊表現出來的戰術非常糟糕。

俄軍戰車被當靶子打。（圖／翻攝自推特／烏克蘭國防情報局）

▲俄軍戰車在通往基輔的主要道路上集結，卻被烏軍當成靶子打。（圖／翻攝自推特／烏克蘭國防情報局，下同）

影片中，俄軍戰車排成縱隊，下一秒突然遭遇烏克蘭軍隊砲轟，還有戰車被直接打中，不少車輛受損，俄軍士兵見狀急忙衝上車，並轉頭朝基輔的相反方向離開。烏克蘭國防情報局10日在推特公開這段剪輯過的影片，全長45秒，聲稱俄軍第90近衛戰車師的第6裝甲團在這波行動中受到重創，損失許多官兵和裝備，第6裝甲團的團長札哈洛夫（Andrei Zakharov）上校遭擊斃。

俄軍戰車被當靶子打。（圖／翻攝自推特／烏克蘭國防情報局）

▲專家認為俄軍這波行動的戰術很糟糕。

俄羅斯國防政策專家、美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）資深研究員羅伯李也在推特轉發這段影片，他直言，俄軍這支戰車縱隊表現出來的戰術非常糟糕，他們不僅處於烏軍的大砲射程範圍內，還在通往基輔的主要道路上行進並集結起來，這讓他們更容易受到砲火攻擊。

俄軍戰車被當靶子打。（圖／翻攝自推特／Rob Lee）

▲羅伯李推特全文。（圖／翻攝自推特／Rob Lee）

不過，第6裝甲團團長札哈洛夫是否已經陣亡，俄方目前尚未證實。而這段俄軍戰車被當成靶子打的影片公開後，很快就在網路上瘋傳開來，外媒推測，影片應該是由烏克蘭的無人機拍攝，地點位於基輔周邊城鎮羅伐利，美國《CNN》也針對影片進行查證，確認是俄軍戰車縱隊受到砲轟而撤退。

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