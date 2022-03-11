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台灣也有塞港問題　交、領櫃要花3-4小時　相關公協會共商對策

▲上圖左交通部次長祁文、上圖右全國商業總會理事長許舒博在研討會上致詞，下圖為與會貴賓與主講人合影。（圖／記者張佩芬攝）
▲上圖左交通部次長祁文、上圖右全國商業總會理事長許舒博在研討會上致詞，下圖為與會貴賓與主講人合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

歐美塞港造成船期大亂，進而影響到各國港口作業，台灣數個港區碼頭原就有壅塞問題，近兩年因新冠疫情造成全球供應鏈斷鏈，港區塞車問題日益嚴重，貨櫃運輸業者交、領櫃常苦候3、4小時，而港區運輸效能攸關國家競爭力，國內六個公協會昨(10)日聯合舉辦「港區運輸效能提升研討會」，共商解決之道。

包括中華民國商用車技術發展協會、中華民國貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國全國商業總會、台灣車聯網產業協會、中華民國貨櫃儲運事業協會、高雄市汽車貨櫃CY產業發展協會等，今日在研討會上透過多元意見的交流，企圖為目前塞港的問題找出解決之道。

交通部常務次長祁文中與會，表達政府對此問題的關注及對基層運輸業的重視更希望透過研討方式能對塞港問題可以有更前瞻性的綜合意見。立委陳秀寶出身貨櫃運輸家族，透露有大企業領不到貨櫃向她求助，她將監督政府機關積極作為。

全國商業總會理事長許舒博表示，貨櫃運輸是著國家經濟的血脈，港區的運輸效能不僅關係著運輸業者的生產力，更是國家經濟運轉力的關鍵環節，他會帶領相關公協會，認真與主管機關協商解決問題之道。

研討會上半場以發現問題及現況配套為主軸，由商用車技術發展協會理事長張玉穎主持，貨櫃貨運公會全國聯合會林鎮國理事長及李昭功秘書長，強調塞港的問題並非官方認為引發於疫情，其實自民國99年，開始這個問題就讓公會四處陳情，而如今塞港問題只是火上添油日益嚴重，眼看著國內海運公司領40個月年終，下游的貨櫃運輸業者不但面臨削價競爭的市場劣勢，更因為塞港磨耗的成本讓一部貨櫃車可能一天只能賺個幾百元，期望政府能運用公權力協助這個數十年來的問題得以解決。

李昭功指出，關貿網路對於港口作業僅做了前半套，後半套都是各碼頭用自己開發的APP，資訊不公開，司機無法掌握作業時間，原本半小時可以完成的交、領櫃常要花上3-4小時，在司機荒嚴重的情況下，政府規定65-68歲的拖車司機只能工作到下午六點，雇主下午三點以後的任務都不敢交給這些司機，讓人力調度上更加困難，交通部應該考慮建立統一的自動化作業系統，讓司機可以精確掌握交、領櫃時間。

航港局賴炳榮組長及港務公司高雄分公司蘇建榮副總經理，主談目前官方針對各港區所提供的解決方式與配套。陽明海運經理鄭淙仁進一步以該公司在基隆港的進出口交領櫃流程為例，希望讓負責陸運這一段的業者可以了解彼此的作業模式。

東吳大學企業管理學系蘇雄義教授以「國際港交領貨櫃運輸效率之觀察與探討」為題，且以專文載點出近兩年引發的供應鏈斷鏈問題已經讓供應商的交期延長約3.5倍，全球貨櫃船的租金飆漲15倍，連帶也推升了空運及公路運輸的運價等連動性問題。

關貿網路公司則運用座談時段分享了交領櫃APP介紹。對於目前貨櫃運輸業者不僅面臨塞港的難題，隨之衍申的司機工時甚至交通安全等問題，都讓貨櫃運輸頭家們怨聲連連，此次研討會各地貨櫃貨運公會的理事長們幾乎全員到齊，強烈展現業者的團結氛圍，期待從研討會中獲知更多政府的作為與未來的規劃。

研討會下半場則由交通部前常務次長，車聯網協會理事長吳盟分主持，邀請華電聯網公司吳榮煌博士談「港區運輸自動化與智慧化的國際趨勢」，他舉出鹿特丹港、新加坡港及對岸洋山深水港的實例，作為台灣港區未來發展的借鏡。

景翊科技陳奕廷總經理談「利用預約是卡車運輸系統提升港區運輸」其中還談到無人車AGV自動化貨櫃運送系統。座談時則邀請國立台灣海洋大學桑國忠教授及航港局陳賓權副局長加入與談，讓與會者了解港區運輸管理的全球趨勢並希望讓政府單位及運輸服務業了解科技之運用與效益。

業界希望在政府大力主推數位轉型下，透過這一場研討會，讓官方了解基層無力解決的舊疾，也讓相關單位認識台灣的科技業可以如何協助塞港的問題，進而透過數位化與智慧化提升運輸效能且增強港區運輸之國際競爭力。

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