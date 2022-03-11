俄羅斯徵兵處遭「民眾縱火」！神秘男塗烏克蘭國旗：我不會殺兄弟

▲俄羅斯徵兵辦公室遭民眾縱火。（圖／翻攝自YouTube／Basta!）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，國內反戰聲浪遭到總統普丁（Vladimir Putin）強烈鎮壓，估計有1.3萬名抗議者遭逮捕。近日俄羅斯一處徵兵辦公室就遭到一名男子縱火，以抗議俄羅斯派遣士兵攻打烏克蘭，該男子甚至還在徵兵辦公室的大門塗上烏克蘭國旗的顏色，並寫下「我不會去殺兄弟！ 」影片也在網路引發瘋傳。

綜合外媒報導，該影片發布在YouTube頻道「Basta!」，俄羅斯莫斯科州東南部的盧霍維齊市，一名身份不明的男子闖入當地徵兵辦公室，並用汽油彈砸向辦公室窗戶，引發熊熊大火。男子表示，他的目地是為銷毀辦公室內的後備軍人資料，希望能阻止該地區動員，「因為我不希望看到我的同學被囚禁，或是出現在死亡名單上。」

▲俄羅斯國內的反戰示威活動不斷，導致許多抗議人士被警方拘捕。（圖／達志影像／美聯社）

報導並未透露男子下場，不過許多網友看完影片後，紛紛留言「這個人是英雄」、「全國各地都需要」、「整個俄羅斯的好榜樣」、「孩子做的好，你的行為會被人們記住」、「俄羅斯還有好人！這就是整個俄羅斯應該有的樣子」、「敵人在克里姆林宮」。

據悉，自從普丁下達對烏克蘭的特別軍事行動後，俄羅斯境內出現上萬名抗議者走上街道和廣場抗議，不過據俄媒統計，大約仍有70%的俄羅斯公民支持普丁與烏克蘭開戰的決定。

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