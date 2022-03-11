俄羅斯被制裁沒在怕　放話「把撤離外資公司國有化」

▲俄烏戰爭已兩個禮拜，各國、企業紛紛對俄羅斯祭出制裁 。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責及制裁，全球多國政府、民間企業皆宣布對俄羅斯進行制裁。對此，有外媒指出，俄羅斯執政黨一名官員近日提議，應把近期在俄國關閉、撤離的外資企業「國有化」，以避免國民失業，並使國內生產力得以繼續保持。

根據《路透社》報導，俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨（United Russia）」總理事會秘書安德烈（Andrei Turchak）表示，外資企業在俄國關閉、撤離的行為等同是「向俄羅斯公民宣戰」，因此黨內提議將把這段期間宣布退出和關閉的外資企業的生產工廠國有化，將這些外資持股逾25%的企業納入外部管理，以防止企業破產並避免國民失業。

▲統一俄羅斯黨（United Russia）總理事會秘書安德烈（Andrei Turchak）。（圖／路透）

安德烈直言，這是一項極端的措施，「但我們不會容忍有人在背後捅刀子，我們會保護我們的人民，這是一場真正的戰爭，（宣布制裁俄羅斯的外資企業）不是針對整個俄羅斯，而是針對我們的公民，因此我們將採取嚴厲的報復措施，按照戰爭法行事。」

對此，芬蘭的咖啡品牌「保利格」（Paulig）的執行長則回應，他們不會改變撤出俄羅斯的計畫。芬蘭最大食品烘焙公司「法澤」（Fazer）和芬蘭乳製品製造商「瓦利奧」（Valio）則拒絕發表評論。

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