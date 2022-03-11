　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯被制裁沒在怕　放話「把撤離外資公司國有化」

▲▼俄羅斯店鋪 。（圖／路透社）

▲俄烏戰爭已兩個禮拜，各國、企業紛紛對俄羅斯祭出制裁 。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責及制裁，全球多國政府、民間企業皆宣布對俄羅斯進行制裁。對此，有外媒指出，俄羅斯執政黨一名官員近日提議，應把近期在俄國關閉、撤離的外資企業「國有化」，以避免國民失業，並使國內生產力得以繼續保持。

根據《路透社》報導，俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨（United Russia）」總理事會秘書安德烈（Andrei Turchak）表示，外資企業在俄國關閉、撤離的行為等同是「向俄羅斯公民宣戰」，因此黨內提議將把這段期間宣布退出和關閉的外資企業的生產工廠國有化，將這些外資持股逾25%的企業納入外部管理，以防止企業破產並避免國民失業。

▲統一俄羅斯黨（United Russia）總理事會秘書安德烈（Andrei Turchak）。（圖／路透）

▲統一俄羅斯黨（United Russia）總理事會秘書安德烈（Andrei Turchak）。（圖／路透）

安德烈直言，這是一項極端的措施，「但我們不會容忍有人在背後捅刀子，我們會保護我們的人民，這是一場真正的戰爭，（宣布制裁俄羅斯的外資企業）不是針對整個俄羅斯，而是針對我們的公民，因此我們將採取嚴厲的報復措施，按照戰爭法行事。」

對此，芬蘭的咖啡品牌「保利格」（Paulig）的執行長則回應，他們不會改變撤出俄羅斯的計畫。芬蘭最大食品烘焙公司「法澤」（Fazer）和芬蘭乳製品製造商「瓦利奧」（Valio）則拒絕發表評論。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
網傳普丁出手「報復台灣」！外交部回應了
快訊／桃園工廠嚴重火警！堆滿「可燃性溶劑」全面燃燒
12星座7日運勢一次看！　衝擊比水逆還大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯徵兵處遭「民眾縱火」！神秘男塗烏克蘭國旗：我不會殺兄弟

英女王近衛隊員、議員之子赴烏參戰 　國防部急下令嚴禁

俄羅斯被制裁沒在怕　放話「把撤離外資公司國有化」

特斯拉：烏克蘭員工上戰場「照發3個月薪水」

國際火線／青春殘酷物語：從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

態度大翻轉！UNIQLO宣布「暫停在俄羅斯營運」：譴責所有形式侵略

俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆冰箱　網路二手價1個竟飆破2400

無停火共識！俄外長曝「核戰可能性」：普丁不反對與澤倫斯基會面

快訊／俄烏外長會談結束　未達成停火協議

檢察總長當選南韓總統！親送「2任總統」進監牢　成功報復文在寅

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

趁亂竊物資！男遭膠帶綁樹　烏克蘭士兵嗆：不感到羞恥？

當身障空氣！公車司機拒載6次　冒險「肉身擋車」被酸要拿牌子

南韓總統大選差距不到1％　國民力量黨尹錫悅險勝當選

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

俄羅斯徵兵處遭「民眾縱火」！神秘男塗烏克蘭國旗：我不會殺兄弟

英女王近衛隊員、議員之子赴烏參戰 　國防部急下令嚴禁

俄羅斯被制裁沒在怕　放話「把撤離外資公司國有化」

特斯拉：烏克蘭員工上戰場「照發3個月薪水」

國際火線／青春殘酷物語：從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

態度大翻轉！UNIQLO宣布「暫停在俄羅斯營運」：譴責所有形式侵略

俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆冰箱　網路二手價1個竟飆破2400

無停火共識！俄外長曝「核戰可能性」：普丁不反對與澤倫斯基會面

快訊／俄烏外長會談結束　未達成停火協議

檢察總長當選南韓總統！親送「2任總統」進監牢　成功報復文在寅

雙標鄰居放任孫子打球亂砸　她點出「誇張行為」問：要繼續忍嗎

俄羅斯徵兵處遭「民眾縱火」！神秘男塗烏克蘭國旗：我不會殺兄弟

英女王近衛隊員、議員之子赴烏參戰 　國防部急下令嚴禁

女歌手出嚴重車禍「被熱心路人救出」　拍MV急尋救命恩人

陳其邁怒禁「高雄式騎法」還出人行道！1天開出427張罰單

空姐與義富商爭監護權　8歲女兒寫信淚求小英總統：想留在台灣

俄羅斯被制裁沒在怕　放話「把撤離外資公司國有化」

特斯拉：烏克蘭員工上戰場「照發3個月薪水」

快訊／中和3屁孩爽開賓士拒檢狂飆　警連開3槍「1人中彈」送醫

畢爾被爆可能轉投費城組3巨頭　美媒：七六人每場可轟140分

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

國際熱門新聞

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

俄羅斯人秀冰箱　塞爆麥當勞漢堡

嗜血金剛高空抓海鷗！下秒猛砸爆頭碎屍開吃

態度翻轉！UNIQLO宣布暫停在俄羅斯營運

俄羅斯提議將外資公司「國有化」！

普丁走路怪怪傳中風？專家：殺手本能

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

俄外長：普丁不反對與澤倫斯基會面

特斯拉：烏克蘭員工參戰「照發3個月薪水」

快訊／俄烏外長會談結束　未達成停火協議

從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

烏克蘭武器太威　俄軍迄今攻不下基輔

烏克蘭「哭泣男童」孤身逃難　近況曝光

同黨敗選太傷心！青瓦台美女發言人狂哭飆淚

更多熱門

相關新聞

保護資安！　美計畫5G網路國有化

保護資安！　美計畫5G網路國有化

川普政府高層官員29日表示，總統的國家安全團隊正在尋求可以抵抗大陸竊聽美國電話的選擇，包含由美國政府建造一個5G無線網絡，「我們必須與業界合作，找出最好的方法來完成這一計畫。」這項計畫目前只由政府內部較低層級的人員研究討論，距離提交川普決定還有6到8個月的時間。

日媒：釣魚台國有化在「走下坡」

日媒：釣魚台國有化在「走下坡」

日本273座無人島國有化

日本273座無人島國有化

東京都知事舛添：快修釣魚台設施

東京都知事舛添：快修釣魚台設施

加速佔280無人島日推「國有化」

加速佔280無人島日推「國有化」

關鍵字：

Andrei Turchak國有化

讀者迴響

熱門新聞

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

郭品超疑閃婚！認愛小19歲女星6個月後「婚紗照外流」

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

Junior PO合照甜喊「她是萱瑜」

被這對男女害慘！「現金卡」23年前一堆人辦

快訊／台南驚傳情殺案！女「胸口被插1刀」慘死

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

即／中和3屁孩開賓士狂飆　警開3槍1人中彈

台南府城「60年老店」無預警熄燈！經典「台式馬卡龍」沒了

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面