俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆冰箱　網路二手價1個竟飆破2400

▲俄羅斯人冰箱塞滿了麥當勞漢堡。(圖/翻攝自reddit)

記者趙蔡州/綜合報導

美國速食業巨擘麥當勞8日宣布,暫停在俄羅斯所有業務、關閉850間分店,造成許多俄國民眾擔心再也吃不到,各地門市頓時湧現人潮,麥當勞的漢堡、可樂等也變成轉手的高價商品,甚至有狂人直接將漢堡塞滿整個冰箱,照片一曝光立刻引起熱議。

一名外國網友在Reddit表示,他有一位俄羅斯朋友趁麥當勞歇業前,一次性的購買了超級大量的漢堡,把家中的冰箱直接塞爆,光是第一排肉眼可見的漢堡就多達50個,其他網友看了紛紛震驚說「拿去賣直接發財」、「重新加熱的漢堡,還會好吃嗎」、「如果不是自己想吃,這肯定是一個高價出售陳舊漢堡的好時機」。

▲麥當勞漢堡竟喊價上萬盧布。(圖/翻攝自推特)

由於停業恐慌,麥當勞也變成俄羅斯拍賣網站上的高價商品,一名外國網友曝光了多張拍賣網站截圖,可以看見麥當勞套餐、漢堡竟然喊到上萬元盧布,平均一個漢堡要價10000盧布(約新台幣2400元),一杯可樂也要價(約新台幣362元),若以原價買入,再放到拍賣網站上賣出,利潤相當驚人。

除此之外,網路上還瘋傳許多俄羅斯麥當勞門市湧現人潮的照片,有民眾就目擊一間麥當勞外排隊買得來速的車龍綿延約800公尺。一名駐俄的愛爾蘭記者也爆料,莫斯科普希金廣場(Pushkin Square)一家歷史悠久的麥當勞門市在麥當勞宣布關閉後,出現相當驚人的排隊人龍。

McDonald's is temporarily closing down their business in Russia. Some people in Moscow are reselling its food x 10 price. For instance, coca-cola from Mcdonald's is $120.



Last crumbs of luxury so to say. pic.twitter.com/V76mXOeq1T