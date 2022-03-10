國際火線／青春殘酷物語：從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

▲《殭屍校園》內容觸及性侵問題。（圖／翻攝自Netflix）

記者朱錦華／特稿

不久前《殭屍校園》自上線後至2月6日為止，連續9天拿下Netflix全球收視排行榜首，成為繼《魷魚遊戲》之後另一齣橫掃全球目光的韓劇。外國很多類型電影或戲劇發展一定程度後都會注入青春元素，推出YA版(young adult的縮寫)，以吸引年輕觀眾，例如西部片、吸血鬼電影等。《殭屍校園》似乎也是在這種考量下的產物。

不同的是，以往這類YA作品多以喜劇的形式呈現，《殭屍校園》卻是透過描繪韓國中學生的校園生活以及爆發活屍噬人後的衝擊，暴露出在壓力下的人性自私和卑劣，折射出「朝鮮地獄」的真實狀況，甚至暗喻資本土義社會裡激烈競爭下「適者生存」的殘酷。因此它像《魷魚遊戲》一樣，迅速獲得全球觀眾的共鳴。

跟台灣的校園劇不同，《殭屍校園》其實不是很適合中學生看的。當台灣的校園劇仍然聚焦在戀慕、愛的追逐、告白等內容時，《殭屍校園》和一些有描寫校園生活的韓劇(例如《上流戰爭》、《驅魔麵館》)已觸及校園內的階級歧視、暴力霸凌、毒品、性侵、墮胎、自殺等問題。這是否對照出台灣校園是一個「歲月靜好，現世安穩」的世界？我不知道。

▲《殭屍校園》成為繼《魷魚遊戲》之後另一齣橫掃全球目光的韓劇。（圖／翻攝自Netflix）

事實上，「地獄朝鮮」不完全是一個媒體愛用的聳動標題。韓國統計廳在2020年公開的調查報告表示，2019年該國的自殺人数達1萬3195人，平均每天有38名韓國人選擇以極端的方式結束生命，連續兩年在OECD(經濟合作暨發展組織)國家裡「奪冠」，讓南韓被稱為「自殺大國」。當中，年輕人的自殺率跟前一年相比有上漲的趨勢；10歲至19歲的自殺率上漲9.4%。另外，根據「國際學生能力評估計劃」的調查報告指出，香港校園的霸凌情況是全球最嚴重的。

朝鮮半島真是一個悲情的地方。北邊奉行社會主義，人民生活「普遍悲慘」。南邊搞資本主義，但人民生活似乎也不怎麼幸福。為什麼？前者部分歸因於制度使然，加上遭受國際社會的經濟制裁。後者則導源於資本主義的核心：自由競爭。

韓國的校園問題其實是社會各種制度問題的提前反映，只要是自由競爭，就有壓力，家長、校園、同儕、社會……。幾乎是打從你自小踏進校園起，壓力就一輩子跟著你，無所遁逃。於是，制度化的霸凌和暴力、性、毒品往往就成了許多人逃避和宣洩的出口。

▲《殭屍校園》讓一票年輕演員爆紅！（圖／翻攝自Netflix、咸勝敏IG、）

韓國經濟發展越發達，人民面臨的經濟壓力就越大、年輕人就越不快樂。只要有一個人進入了所謂「人生勝利組」，就意味有一拖拉庫的人被打入「人生失敗組」。失敗者必然會遭受歧視，受歧視者必然會不快樂。而在競烈競爭下，相對之下自認和被認為是「失敗者」的人就越多，社會及階級的對立就越嚴重。

以今年韓國總統大選為例，兩位總統候選人的配偶相爆出醜聞。總統當選人尹錫悅的妻子金建希被踢爆學歷造假，而他的競選對手李在明的妻子金惠景則被踢爆把公務員當奴僕使喚。前者是為了提高自己的地位和形象，後者則是「主子」心態的自然流露，兩者都跟階級歧視有關。

自由競爭有好的一面，可以為社會創造動力。但若不加以一定程度的節制，則會造成社會割裂、不安。當政府不再一味的以經濟成長為榮，社會不再一直吹捧財富、地位、名聲、以及所謂「人生勝利」等價值、以及視之為必須追逐的目標時，年輕人或許可以活得輕鬆一點。

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