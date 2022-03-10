　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓執政黨輸掉總統大選！　黨高層決意「集體請辭」　為敗選負責

▲▼南韓共同民主黨黨魁宋永吉。（圖／達志影像）

▲南韓共同民主黨黨魁宋永吉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選於今（10）日上午才完成開票，確定由國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅當選。對此，尹錫悅主要競爭對手李在明所隸屬的政黨共同民主黨，其黨指導高層下午召開記者會時宣布，將會總統請辭黨職，以示為敗選負責。

根據《韓聯社》，先前在首爾新村造勢活動時慘遭70多歲男性以鐵槌敲後腦杓的共同民主黨黨代表宋永吉，10日下午在國會完成非公開最高委員會會議後召開記者會，表示將會謙虛接受這場大選中國民以投票所做出的選擇。

宋永吉表示，「因為平時就屢次強調『責任政治』，因此身為黨代表，為了承擔敗選的責任，我已決意請辭黨職負責，而黨內最高委員們也同意集體請辭，我們將會重新回歸一般黨員的身份，收拾好身心、在這段時間內好好地反求諸己。」

然而，在3月9日結束總統大選後，南韓又將於今年6月2日實施第8次全國同時地方選舉，將選出市長、道知事、市郡區廳長與地方議會議員、教育監等，若共同民主黨包括黨魁宋永吉在內等高層集體請辭，屆時至地方選舉前整個黨恐將「群龍無首」，且本屆總統大選雙方票數差距極小。

對此，共同民主黨院內代表尹昊重（윤호중）將挑起重責擔任「非常對策委員長」，指揮黨內準備地方選舉。

►同黨敗選太傷心！青瓦台美女發言人「狂哭飆淚」　黯然離場5分鐘

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
俄烏外長會談結束　未達成停火協議
獨／大S再婚具俊曄冷戰S媽　姑姑罕見發聲
馬力波淪煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝
《娛百》神預言！大S問「光頭會跟我結婚嗎」小S回應起雞皮疙瘩
福原愛飛離日本！爆再婚後「沒回台灣看小孩」出國原因曝
蘿莉塔點名她「吃別人老公」挨告　女星出庭回擊！
本土0確診！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯免費喝
開戰最慘時刻要來了　他PO一圖網驚喊「俄軍GG」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／俄烏外長會談結束　未達成停火協議

檢察總長當選南韓總統！親送「2任總統」進監牢　成功報復文在寅

「嗜血金剛」高空徒手抓海鷗！下秒猛砸爆頭碎屍開吃　驚悚畫面曝

孕婦滿臉血倉皇逃生！俄軍空襲婦幼醫院　馬力波證實：3死17傷

南韓執政黨輸掉總統大選！　黨高層決意「集體請辭」　為敗選負責

駐韓美司令官：中國當經濟夥伴「美國當安全夥伴」　南韓令人擔憂

又爆邊境衝突！吉爾吉斯與塔吉克爭議地段交火　激戰持續10分鐘

馬力波淪「萬人坑」煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝

不斷更新／烏俄外長會談3大議題曝光　包括停火、俄軍撤離

男離奇捲入收割機中　被當甘蔗碎屍慘成一段段「30公分肉條」

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

快訊／俄烏外長會談結束　未達成停火協議

檢察總長當選南韓總統！親送「2任總統」進監牢　成功報復文在寅

「嗜血金剛」高空徒手抓海鷗！下秒猛砸爆頭碎屍開吃　驚悚畫面曝

孕婦滿臉血倉皇逃生！俄軍空襲婦幼醫院　馬力波證實：3死17傷

南韓執政黨輸掉總統大選！　黨高層決意「集體請辭」　為敗選負責

駐韓美司令官：中國當經濟夥伴「美國當安全夥伴」　南韓令人擔憂

又爆邊境衝突！吉爾吉斯與塔吉克爭議地段交火　激戰持續10分鐘

馬力波淪「萬人坑」煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝

不斷更新／烏俄外長會談3大議題曝光　包括停火、俄軍撤離

男離奇捲入收割機中　被當甘蔗碎屍慘成一段段「30公分肉條」

快訊／俄烏外長會談結束　未達成停火協議

興中街惡火藏詭異3巧合！台中人驚：真有王船　民俗大師說話了

獨家／大S再婚具俊曄冷戰S媽　姑姑罕見發聲：她都已經是大人了

陸資違法挖角台灣人才！陸委會：已提修法盼建立「堅實防線」

第26期明午截止！18.1萬人預約「可領500元長輩有7千5百人」

檢察總長當選南韓總統！親送「2任總統」進監牢　成功報復文在寅

台電稱70次溝通！北市：拖2年才辦大型說明會　民眾均反對松湖變電所

金曲歌王搭高鐵自由座！沒位子「親民擠車廂」民眾狂滑手機無人認出

宜蘭新開粉色韓式料理！吃得到12種口味五花肉　還能體驗穿韓服

華航2月營收維持百億水準　包機市場熱絡挹注營運

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

國際熱門新聞

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

英證實俄軍使用真空彈　爆炸蒸發人體

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

普丁走路怪怪傳中風？專家：殺手本能

烏克蘭「哭泣男童」孤身逃難　近況曝光

快訊／尹錫悅當選南韓新一任總統

尹錫悅「小12歲老婆明星級美貌曝」

送妻兒3人先逃全被俄軍射殺　夫獨活崩潰：對不起

習近平攻台最大風險曝！　普丁侵烏成警示

車諾比核電廠斷電　恐爆二次核災

坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！俄軍不動就要凍死

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

即／烏俄外長會談3大議題曝光

更多熱門

相關新聞

官員：韓僅將美視為國防安全夥伴　令人擔憂

官員：韓僅將美視為國防安全夥伴　令人擔憂

南韓總統大選結果出爐，由親美路線在野黨候選人尹錫悅勝出。他的外交政策料將以美國為重，也不放棄與中國發展貿易夥伴關係。美韓聯合司令部指揮卻對這種「安美經中」的戰略表示擔憂，認為南韓正受到中國企圖分裂美韓的策略所影響。

韓森林大火捐款名單3對情侶熱議

韓森林大火捐款名單3對情侶熱議

趙少康看韓大選有感！籲在野團結拉下民進黨

趙少康看韓大選有感！籲在野團結拉下民進黨

同黨敗選太傷心！青瓦台美女發言人狂哭飆淚

同黨敗選太傷心！青瓦台美女發言人狂哭飆淚

吳斯懷批尹錫悅「挑釁中國」

吳斯懷批尹錫悅「挑釁中國」

關鍵字：

日韓要聞南韓總統大選李在明共同民主黨敗選宋永吉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

謝忻13秒片身材全看光！裸照偵辦進度悲吐心聲

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面