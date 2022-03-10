南韓執政黨輸掉總統大選！　黨高層決意「集體請辭」　為敗選負責

▲南韓共同民主黨黨魁宋永吉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選於今（10）日上午才完成開票，確定由國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅當選。對此，尹錫悅主要競爭對手李在明所隸屬的政黨共同民主黨，其黨指導高層下午召開記者會時宣布，將會總統請辭黨職，以示為敗選負責。

根據《韓聯社》，先前在首爾新村造勢活動時慘遭70多歲男性以鐵槌敲後腦杓的共同民主黨黨代表宋永吉，10日下午在國會完成非公開最高委員會會議後召開記者會，表示將會謙虛接受這場大選中國民以投票所做出的選擇。

宋永吉表示，「因為平時就屢次強調『責任政治』，因此身為黨代表，為了承擔敗選的責任，我已決意請辭黨職負責，而黨內最高委員們也同意集體請辭，我們將會重新回歸一般黨員的身份，收拾好身心、在這段時間內好好地反求諸己。」

然而，在3月9日結束總統大選後，南韓又將於今年6月2日實施第8次全國同時地方選舉，將選出市長、道知事、市郡區廳長與地方議會議員、教育監等，若共同民主黨包括黨魁宋永吉在內等高層集體請辭，屆時至地方選舉前整個黨恐將「群龍無首」，且本屆總統大選雙方票數差距極小。

對此，共同民主黨院內代表尹昊重（윤호중）將挑起重責擔任「非常對策委員長」，指揮黨內準備地方選舉。

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