俄軍把婦幼醫院炸成廢墟　病患遭活埋！俄聯合國公使：假新聞

記者王佩翊／編譯

俄羅斯先前與烏克蘭達成停火協議，並設立人道走廊供民眾逃難，然而俄軍卻在9日空襲馬力波的一間婦幼醫院，澤倫斯基隨即在推特po出醫院災後照，並指出俄軍違反停火協議，導致無數無辜婦人與孩童活埋於瓦礫之下，同時要求全球各國不要再旁觀，成為這場劫難的幫兇，引發熱議。不過俄羅斯駐聯合國公使卻在推特上痛批，這個消息根本就是「假新聞」！

▲馬力波一間婦幼醫院遇襲，民眾緊急將孕婦抬出廢墟。（圖／達志影像／美聯社）



▲古特瑞斯譴責俄軍行為。（圖／推特）



根據《路透社》報導，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在推特上寫道，「今天有一間位於烏克蘭馬力波的醫院遭到襲擊，太令人震驚了，那裡設有婦幼病房。平民正在為一場與他們無關的戰爭付出最嚴重的代價。這種毫無意義的暴力必須停止。現在就要結束流血事件。」

▲▼現場一片狼藉，病患紛紛打包行李逃亡。（圖／達志影像／美聯社）



古特瑞斯除了譴責俄國攻擊婦幼醫院的惡行外，同時也呼籲俄軍應立即停火。沒想到俄羅斯駐聯合國公使波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）竟隨即轉發他的推文並稱，「假新聞就是這樣誕生的。我們早在3月7日就已經發表聲明警告，這間醫院被激進份子佔領，已經成為軍事目標。令人不安的是，聯合國竟然未經證實就傳播這樣的消息（指馬力波醫院遭無辜空襲）。」

▲波利安斯基稱，俄軍炸婦幼醫院的消息是假新聞。（圖／推特）



烏克蘭總統澤倫斯基在此前曾發布一則該婦幼醫院遭空襲後的現場影片，他寫道，「馬力波。俄羅斯軍隊襲擊了婦幼醫院。婦人、孩子們都被埋在廢墟之下。這是暴行！這個世界還要無視這樣的恐怖行為並且成為他們的幫兇多久？請立刻設立禁飛區！停止殺戮！你擁有力量，但你卻正在失去人性。」呼籲應該盡快設立禁飛區。

從澤倫斯基所公布的影片可以看到，醫院內部被炸得一團亂，各處都是瓦礫，整個屋舍殘破不堪，窗外的車輛更是全被炸毀。據悉，還有多名病患遭到活埋。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》