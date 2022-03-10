部分負擔擬增急診輕症「免加收」時段　陳時中：方案建議都有未定案

記者嚴云岑／台北報導

健保部分負擔擬調整慢箋領藥、輕症掛急診等費用，引發部分醫院反彈，衛福部長陳時中昨日與健保會付費者代表討論，規劃急診加設「免加收」時段，第二、三次領藥也有望少收一點。對此，陳時中今（10）日在指揮中心記者會上回應，部分負擔是一件複雜的事，會與各團體持續溝通，了解各界看法，「各種方案建議都有，目前還沒有定案。」

健保署日前公布部分負擔調整方案，慢箋第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔，醫學中心、區域醫院則仍須每次收取100元基本定額。

急診部分負擔改革草案中，則將醫學中心與區域醫院檢傷分類在四、五級的患者增收250~300元部分負擔，三級維持不變，一、二級則減收100~150元，減少小病衝大醫院造成醫護人員負擔，預計有117萬人受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保會2月底開會後，不少委員均針對調漲的公平性與合理性提出質疑，也有委員提到收取部分負擔對弱勢者不利，尤其是因為有祖產無法取得中、低收入身份者。據了解，昨日會議中，陳時中已表示，若為此類族群，衛福部可從菸捐中撥款補足差額，保障弱勢者就醫權益。

陳時中今日下午在記者會被問及可能調整措施時回應，部分負擔是一個蠻複雜的事，自己不會與單一團體開會。衛福部與健保署的態度，就是要回歸定律制，收取健保法規定的20%藥品部分負擔，但因顧慮整體國人，因此把它切成整數（收費上限），避免對重症或需頻繁看病者造成經濟壓力。而調漲的目的，是希望讓國人有付費的意識，「對健保永續才有幫助」。