同黨敗選太傷心！青瓦台美女發言人「狂哭飆淚」　黯然離場5分鐘

▲青瓦台美女發言人唸到敗選字詞時，當場難掩激動情緒、淚灑講台。

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第20屆總統大選結果最終出爐，由國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅當選。然而幾家歡樂幾家愁，不僅共同民主黨（執政黨）候選人李在明講完敗選感言後落寞獨自乘車返家，就連青瓦台美女發言人朴炅美提到相關部份時，竟難掩失落情緒，激動落淚、淚灑講台，直到5分鐘後才終於撫平情緒。

綜合韓媒報導，選舉結果出爐後，南韓現任總統文在寅今（10）日上午與尹錫悅通話，除了恭賀尹錫悅當選總統外，還提及下屆政府交接工作事宜，甚至叮囑尹「之後的交接工作會很累，可以趁這段時間多休息、調理健康」；對此，青瓦台發言人朴炅美在簡報會議上交待上述事項。

講台上唸新聞稿的10分鐘過程中，朴炅美終於朗讀到令人心碎的文字內容，「下一個部份是總統文在寅想對全國民眾說的話：在此向總統當選人與支持者們致上祝賀；至於對敗選人（李在明）、支持者們......」。

▲青瓦台發言人朴炅美唸新聞稿時當場飆淚。（圖／達志影像）

講到此處，朴炅美難掩心中失落、難過的情緒，開始哽咽落淚，她先是輕聲表示，「先等一下再繼續」。豈料，對於黨內同志敗選的悲傷情緒根本難以克制，朴炅美一把鼻涕、一把眼淚，同時語帶鼻音，她先是輕撥頭髮、擦著鼻涕，轉過鏡頭痛哭。

直到5分鐘後，朴炅美才又撫平悲傷情緒、鼓起勇氣走回講台，對著鏡頭唸完新聞稿剩餘的部份。文在寅在該份聲明中表示，「雖選舉過程激烈、得票數結果也非常相近，然而眼下最重要的是，如何克服國民們的矛盾、達成團結全國民眾的目標。」

▼南韓政府經營的YouTube頻道，其發佈的同段影片已被剪接，巧妙移除朴炅美落淚的部份。

對此，雖然有網友留言聲援鼓勵；但仍有極大部分網友不領情，「好歹也是青瓦台發言人，應該恪守一下行政中立的原則吧」、「雖然我能了解妳悲傷的情緒，但在公開場合上展露自己的情緒，真的是一件對的事嗎」、「朴炅美感到悲傷落寞才落淚，然而我們這5年來為了國家流下多少血淚」、「就連青瓦台發言人都可以這般偏頗，由此可知過去這個國家到底有多偏頗」。

據悉，南韓三大電視台之一的SBS在YouTube頻道上保留該段影片；然而觀察由南韓政府所主掌的頻道可以發現，同樣一段影片、同樣一段聲明稿，竟出現「巧妙剪接」，朴炅美落淚的片段早已被編輯得無影無蹤。

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