烏克蘭專家「徒手拆彈」驚險畫面曝光　冒死破解俄軍武器

記者吳美依／綜合報導

東歐最大媒體NEXTA TV在推特上分享一段影片，2名烏克蘭拆彈專家蹲在地上，徒手拆解一枚未爆彈，他們不但距離炸藥非常近，全身唯一稱得上「防護措施」的就是那雙布手套。這段31秒影片被無數網友熱議、瘋傳，至今已累計超過150萬次觀看。

▲烏克蘭專家徒手拆彈。（圖／翻攝推特@nexta_tv）

這段描述「拆彈過程」的影片中，一名男子拿出礦泉水，緩慢澆淋在未爆彈上，另一人蹲在地上，小心翼翼地擰開封口零件，最終成功解除引爆裝置。

《衛報》報導，華府智庫「中東研究所」（ Middle East Institute）反恐計畫主任、敘利亞資深研究員李斯特（Charles Lister）也分享了這段影片，「這枚俄羅斯投下的炸彈能夠把一棟建築物夷為平地，烏克蘭拆彈部隊只用2隻手及1瓶水就把它拆解了，與此同時，還能聽到砲彈落在附近的聲音。令人難以置信的勇氣。」

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