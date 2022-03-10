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南韓史上首位「零國會經驗」總統　尹錫悅僅從政8個多月登大位

尹錫悅為南韓總統史上第一位沒有國會經驗的總統，僅從政8個多月就登上總統大位。（翻攝sukyeol.yoon Instagram）

▲尹錫悅擔任檢察官近30年，沒有國會相關經驗。（翻攝sukyeol.yoon Instagram）

圖文／鏡週刊

南韓總統大選結果出爐，由最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅擊敗對手李在明，以票數不到1%差距勝選，保守政營時隔5年再拿回政權，打破自1987年總統直選每10年一次政黨輪替的循環。而尹錫悅為南韓總統史上第一位沒有國會經驗的總統，僅從政8個多月就登上總統大位。

尹錫悅現年61歲，擔任檢察官近30年沒有國會相關經驗，他曾經手前總統朴槿惠與李明博貪腐案，2017年文在寅上台時受重用，同年被任命首爾中央地方檢察總長，2019年升任檢察總長，但他反對檢察系統改革且堅持調查多位執政黨要角，與文在寅矛盾激化，2020年宣佈請辭。

尹錫悅在高調請辭不久後，隨即與保守派在野黨國民力量合作，因曾徹查前法務部長曹國家人弊案得罪執政黨請辭使他聲名大噪，去年6月底宣佈參選總統，7月底入黨國民力量，僅花費3個月就贏得初選。

但尹錫悅宣布參選後醜聞不斷，包括巫蠱術士涉嫌介入競選活動、家人學歷造假加上與國民力量黨代表李俊錫關係不睦，使個人支持度一度大跌。在本次總統大選中，尹錫悅與對手執政黨共同民主黨候選人李在明票數十分膠著，儘管催出77.1%投票率，但僅以不到1%差距險勝。

尹錫悅曾砲轟文在寅政府對中國政府態度軟弱，對中國侵犯人權行為保持沈默，在外交上他走親美路線，明確表態加強與美國盟友關係為核心政策，同時也想恢復韓日關係。

在面對中國態度上，則不管中國可能抗議，未來打算增加美方部署的薩德反導彈系統（THAAD），推翻文在寅與中國的「三不原則」，即為不追加部署薩德，不加入美國反導彈體系，不將韓美日合作發展為三方軍事同盟。面對北韓態度上，尹錫悅希望能與北韓重新談判，要求北韓達成可接受檢驗的無核化，推動南韓加入美日印澳四方安全對話（QUAD）。


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