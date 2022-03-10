男遭毆打送急診2天後亡　家屬見死因「雙側肺炎」...怒告醫師

▲林姓男子遭不明人士毆打被送往國泰醫院汐止分院急救，2日後死亡，醫院開立自然死證明，。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

60歲林姓男子遭不明人士毆打，導致臉部紅腫流血，緊急被送往國泰醫院汐止分院急救，但2天後死亡，醫院開立死因為「雙側肺炎」、死亡方式「自然死」，林的妻子、兒子，認死因有異，報警處理，解剖後發現林男生前罹有腦出血、腦栓塞等病症，因此認為曾姓主治醫師未進行做任何救治，提告過失致死。士林地檢署調查後，認罪嫌不足，予以不起訴處分。

林姓男子2020年6月13日至15日間，遭不明人士毆打，同年月15日兒子發現他有臉部紅腫流血，立刻送國泰醫院救醫。2天後，林姓男子宣告死亡，令家屬覺得驚訝發現，林遭毆打受有明顯瘀傷，最後醫院死亡證明竟是開「雙側肺炎」、「自然死亡」，因此認為死因有異，經警報驗會同法醫解剖，發現林男生前患有腦出血及腦栓塞等病狀，讓家屬相當氣憤，認為曾姓主治醫師竟未做任何診治，因此提告過失致死罪。

曾姓醫師警詢時否認有何過失致死犯行並稱，林男送急診時意識清楚，可與醫護人員對答，甚至自己承認有與人發生衝突，經進一步做腦部電腦斷層也未發現有腦出血等問題。並強調，林男就醫時，高燒39度、高血壓209、心跳每分鐘147下，因此做胸部X光片及電腦斷層掃瞄檢查，確認是雙側肺炎，疑似感染新冠肺炎，因此住進負壓病房，入住後，發現肺部嚴重感染、呼吸衰竭，經家屬同意插管治療。

▲林姓男子因臉部明顯紅腫瘀血被兒子送往國泰醫院汐止分院急救，2日後因嚴重肺炎合併敗血性休克與多重器官衰竭死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

曾姓醫師辯護律師則表示，林男死亡後解剖發現腦出血情形，而敗血症本身也會併發全身性血栓，如到大腦及引起梗塞後又會併發出血，而林男死於肺炎所併發的敗血症，因此認病程發展，與死亡結果並無因果關係，醫師診治方向並無錯誤。

檢察官發現相驗屍體證明，林男僅有零星小範圍傷痕，頭部無發現肉眼可見明顯外傷，但根據病歷記載，從入院後開始出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，胸部X檢查顯示有雙側肺浸潤情形，經院方採取檢體檢驗COVID-19送驗，2次為陰性，電腦斷層也未顯示顱內出血，死因為嚴重肺炎合併敗血性休克與多重器官衰竭。

檢察官根據相驗屍體證明書、解剖報告等，認林男是因「腦血管病變、雙側肺臟大葉性肺炎」因此導致中樞神經衰竭、呼吸衰竭而死亡，因此認曾姓醫師執行醫治過程中，已盡應盡的注意義務，而給該有的醫療處置，因此難認林男死亡結果有何可歸責於他，依罪嫌不足予以不起訴處分。