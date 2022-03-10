俄軍下一步曝！紐時：鎖定第3大城「第聶伯羅」會師　圍剿東部烏軍

▲俄軍恐進行大會師，逼退東部烏軍。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭已經超過2週，儘管俄軍來勢洶洶，但因沒料想到當地人誓死頑強抵抗，導致攻打進度嚴重落後，甚至有大量軍隊逗留在首都基輔外，停滯數日。《紐約時報》則指出，俄軍顯然已經瞄準位於烏克蘭中部的第三大城第聶伯羅（Dnipro），屆時各方人馬可能在此會合，並試圖殲滅駐守東部的烏軍。

根據《紐約時報》報導，雖然俄軍在最近幾天並沒有奪下更多城市，但是在各個前線都持續有微幅的進展。俄羅斯2月24日從北東南三面進攻烏克蘭，其中負責進攻首都基輔的北方路線，進度卻陷入延宕。俄軍在停滯的數日內疑似重新擬定作戰，並瞄準第三大城第聶伯羅（Dnipro）。

第聶伯羅為戰略位置，俄軍可能會集結來自北面哈爾科夫（Kharkiv）以及南面克里米亞的兩路人馬，同時於此地會師，藉此將位於東部頓巴斯（Donbas）地區作戰的烏軍完全孤立，進而迫使他們撤退。

波蘭國防顧問公司Rochan Consulting的穆席卡（Konrad Muzyka）表示，如果駐守東部的烏軍如今還未撤退，一旦被兩方的俄軍夾擊包圍，可能很快就會被殲滅。但卻也有專家認為，烏軍如果現在就離開堅守的陣地，很容易遭到俄軍掩殺，因此目前的情況可以說是進退兩難。

南部海港大城馬力波雖然還未完全被俄軍掌握，但是已經被大量俄軍進駐，居民也被斷水斷電，更有婦幼醫院遭到空襲炸毀，然而一旦馬力波失守，俄軍與親俄的民兵就會三路會師，形成整個包圍網，屆時對烏軍而言將是大不利。

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