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烏克蘭4歲「哭泣男童」孤身逃難！全球網友淚崩　入境波蘭近況曝

▲▼烏克蘭4歲「哭泣男童」孤身逃難。（圖／翻攝自推特）

▲外媒拍到烏克蘭4歲「哭泣男童」孤身逃難。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯進攻至今，烏克蘭數萬平民被迫攜家帶眷逃離，許多人選擇前往鄰國波蘭尋求庇護，戰爭中也出現許多令人感到心碎的場景。網路上流傳的一段畫面顯示，有一名年僅4歲的烏克蘭男童，提著裝滿玩偶的袋子，並拿著一塊巧克力，獨自一人哭著走進波蘭邊境，讓全球網友非常不捨。

CNN記者在波蘭邊境拍攝到一名年僅4歲的男童，右手提著一袋玩具布偶，左手捏著一塊巧克力，獨自一人哭著走在烏波邊境的梅迪斯卡村（Medyska），這裡是許多烏克蘭人準備逃往波蘭時的必經之路。這段畫面曝光後讓全球網友感到相當心碎，甚至有人表示願意收養這名男童。

不過，波蘭邊防衛隊（Straż Graniczna） 在推特上澄清，這名男童並非獨自一人，當時他正和其他家人在一起，但是家人並未入鏡，現在這家人已經平安抵達波蘭，當地救援隊也給予男童小禮物安撫，外界不必過度擔心。

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