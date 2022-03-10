快訊／拜登邀請尹錫悅「造訪白宮」！　承諾深化發展美韓同盟關係

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第20屆總統當選人尹錫悅今（10）日上午與美國總統拜登通電話約10分鐘，拜登祝賀尹錫悅當選、同時還邀請尹錫悅能夠親自「造訪白宮」。而稍早，美國白宮、國務院也透過新聞稿證實上述消息，「雙方在通話中重申，在維護印度太平洋區域和平、繁榮與穩定上，身為核心軸的美韓同盟的堅定力量。」

▲南韓總統當選人尹錫悅，10日上午與拜登完成通話。（圖／路透社）

根據《韓聯社》，拜登在通話中力邀尹錫悅能夠親自造訪白宮，而尹錫悅也予以正面回應，表示盼能在短時間內安排雙方會晤；另外，俄羅斯入侵烏克蘭，拜登在通話中向尹錫悅囑託，期盼南韓能在俄烏戰爭之事件中，扮演重要角色。

拜登也承諾，美國將會協防南韓，同時期盼美韓雙方能夠在氣候變遷、新冠疫情、供應鏈等全球議題上深化合作。白宮在聲明中表示，在面臨北韓（朝鮮）核武與彈道飛彈試射等各種軍事威脅，美韓兩國能夠延續合作。

據悉，拜登計畫於今年5月下旬前往日本東京出席「美日印澳四方安全會議」（QUAD）相關領袖峰會，依照過往美國總統巡視東北亞慣例，結束日本行程後就會轉往南韓，而屆時若尹錫悅政府5月10日正式上台後，可望最快在不到1個月的時間內便促成「韓美元首峰會」，雖然對即將交接的尹錫悅政府而言無非是外交上的一大考驗，但在韓美關係史上也實屬罕見。

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