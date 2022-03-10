烏俄「各退一步」有轉機？　法媒分析2國盤算：烏克蘭形勢仍險峻

▲俄羅斯總統普丁（左）及烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭邁入第15天，烏國總統澤倫斯基已暗示不再強求加入北約，俄國外交部9日也宣稱「不尋求推翻基輔政府」。《法國國際廣播電台》（RFI）指出，雙方看似「各退一步」，實際上卻各有堅持、沒有示弱，而烏克蘭形勢依然十分險峻。

俄羅斯10日派出外交部長與烏國外長直接談判，地點選在土耳其首都安卡拉，而非親近克里姆林宮的白俄，似乎呼應「無意推翻基輔」的說法。但是，俄軍卻持續猛烈轟炸烏克蘭多地，並且朝向基輔推進，坦克車隊9日距離基輔周邊城鎮羅伐利（Brovary）僅10幾公里。

《法廣》分析，普丁「速戰速決」的戰略已經失敗，後勤匱乏、情報落後加上意料之外的頑強抵抗，導致戰場態勢不如預期，如果繼續拖延戰事，可能因為全球各地不斷升級的制裁，深陷經濟泥沼，因此這場談判可能只是普丁的緩兵之計。

▲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遭轟炸。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭澤倫斯暗示不強求加入北約，也願意「妥協」烏東分裂地區的領土主權爭議，看似讓步卻沒有明言具體「妥協」方式，也堅稱不會承認烏東2共和國，以及俄國對克里米亞的統治權。但「不再強求加入北約」可能有2層涵義，一來批評北約態度消極、一直沒有針對烏克蘭加入一事制定時程，二來也讓俄國失去入侵藉口。

《法廣》指出，烏俄雙方看似「各退一步」，但這場衝突將如何發展，仍須取決戰場態勢。居中斡旋的土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）承諾盡全力促成談判成功，但他也坦言對成果「期待有限」。

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