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車諾比核電廠全面斷電　恐爆「二次核災」？國際原能總署回應曝

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 車諾比核電廠在烏俄開打後不久就淪陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭車諾比核電廠在俄軍入侵之初就被攻佔，9日傳出全面斷電。烏克蘭國家核電公司表示，因戰事因素無法搶通電力，核廢有輻射外洩風險，甚至可能造成第二次核災。國際原子能總署（IAEA）對此出面回應，強調停電對安全問題並不構成影響。

車諾比核電廠1986年發生史上最嚴重核災，BBC指出，儘管在核災過後已經停止使用，但車諾比從未完全廢棄，仍有放射性核廢料在此冷卻，須持續管理。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）9日在臉書宣布，車諾比遺址電力被切斷，安全系統也被斷線，受戰爭影響，無法進行修復，若冷卻核廢的設施無法運作，恐怕引發輻射外洩風險，甚至造成第二次核災。

不過，IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）針對車諾比斷電一事回應，即便沒有電力供應，核廢溫度也不足以引發事故，不影響安全。車諾比代理負責人塞達（Valery Seyda）也向BBC表示，發電機有足夠燃料可提供48小時的電力。

但IAEA指出，俄軍攻佔車諾比至今，核電廠工作人員已經受困14天，狀況令人擔憂。烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）也表示，工作人員心理上已經筋疲力盡，認為保衛核電廠並非只是烏克蘭的工作，也是歐盟及全世界的首要任務。

加盧申科補充，當局希望早日恢復供電，認為在烏克蘭上空設禁飛區或由聯合國、歐盟、經濟合作暨發展組織（OECD）派出代表團，將能確保車諾比及烏克蘭其他核設施安全。

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