俄軍未放棄包圍基輔！離市中心僅剩20km　伊爾平街頭驚現坦克車隊

▲俄軍狂轟基輔周邊城鎮,衛星照顯示伊爾平河上一座橋樑已被炸毀。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已過2週,而俄軍目前也已推進至首都基輔的郊區,距離基輔市中心只剩20公里。儘管俄軍遲遲無法攻克基輔,但烏克蘭軍方最近指出,俄國「不會放棄」包圍基輔的計劃,而白俄羅斯也正在為俄軍提供燃料等物資,不過烏方會「緊握武器」,奮戰到最後一刻。

綜合英媒報導,烏克蘭軍方在當地10日凌晨12點發布公告表示,烏克蘭的「防禦部隊正在從各個方向擊退」俄羅斯的進攻。外媒9日拍到基輔最新畫面,顯示位於基輔郊區西北部的伊爾平小鎮(Irpin),目前有數輛坦克正停駐在平民居住的住宅區內,而坦克的兩側,還站著十多名士兵,不過外媒無法證實這些軍人是否為俄軍。

Russians are just 13 miles from centre of Kyiv

The video, filmed this morning in the town of Irpin on the outskirts of the Ukrainian capital, shows several Russian tanks and over a dozen soldiers slowly trundling through a residential area. pic.twitter.com/iDX5oOGkDA