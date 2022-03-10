尹錫悅召開當選記者會！　強調將與中國發展「相互尊重」的關係

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「國民力量」尹錫悅以不到1%的票差當選第20屆總統，南韓中央選舉管理委員會也正式承認，尹錫悅為新任總統當選人。稍早，尹錫悅從首爾顯忠院出發前往國會圖書館大講堂召開記者會，發表當選感言以及未來施政藍圖，包括如何處理南北韓、韓中、韓美、韓日關係。

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／CFP，下同）

尹錫悅首先表示，在請辭檢察總長、同時宣布參政並加入國民力量，以及宣布參選總統後，獲得許多民眾支持，「過去26年以來，我從不向權力屈服，這是我的基本理念！而國民們盼望理念能夠實現，賭上他們的希望，讓我站上這個政治舞台。這代表著，國民們期盼我能夠實現理念，在考慮正義為何物之前，就能切身體會到公平正義。」

尹錫悅表示，未來將遠離任何威脅民主主義的勢力或理念，以國民們所期盼的常識為基礎來經營國政，「透過轉換為以人為本的經濟、而非以政府主導的方式，來實現創造工作機會，厚實中產階級發展。面對任何威脅民主主義的貪污腐敗行為，將不會區分敵我，在國民們面前斷然處決。」

尹錫悅也承諾，在南韓經歷新冠疫情後，將會讓南韓經濟再度步上正常軌道。

面臨北韓（朝鮮）可能即將重啟核武試驗、試射洲際彈道飛彈，以及美中兩大國矛盾與競爭升溫，尹錫悅意識到「全球外交」的重要性；而為了守護國民的生命安全、財產、國家主權、國家領土、國家尊嚴，尹錫悅承諾，將會強化南韓國防發展。

針對北韓今年1月以來數度試射導彈、核試危機等軍事挑釁行為，尹錫悅表示，「針對北韓任何非法、且不合理的行動時，雖然我將會秉持基本原則堅決應對，但與此同時，南北韓雙方的『對話之門』任何時候將會敞開。」

針對韓美關係，尹錫悅表示，將重建、恢復韓美同盟關係，除了與美國共享自由民主主義、市場經濟、人權核心價值，強化總括性的韓美戰略同盟關係。

針對韓中關係，尹錫悅承諾，將發展基於「相互尊重」原則的韓中雙方關係；同時，發展具未來展望性的韓日關係。

▼尹錫悅在確定當選後召開首場對外記者會。



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