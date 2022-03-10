快訊／拜登與南韓新任總統尹錫悅完成通話

▲南韓新總統當選人尹錫悅，10日上午與拜登完成通話。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓第20屆總統當選人尹錫悅「確定當選」後，僅經過5個多小時，便在美方邀請促成下，成功於今（10）日上午9時40分與美國總統拜登通電話。

尹錫悅所屬政黨國民力量指出，原本尹錫悅預計10日第一個公開行程是於上午10時參謁國立首爾顯忠院（類似台灣忠烈祠），但因為與拜登通話的關係，行程有所調整、延後。

報導指出，原本尹錫悅計畫於明（11）日與拜登通話，但在美方主動邀請下，才提早雙方的通話時間。

據悉，拜登計畫於今年5月下旬前往日本東京出席「美日印澳四方安全會議」（QUAD）相關領袖峰會，依照過往美國總統巡視東北亞慣例，結束日本行程後就會轉往南韓，而屆時若尹錫悅政府5月10日正式上台後，可望在不到1個月的時間內便促成「韓美元首峰會」，雖然對即將交接的尹錫悅政府而言無非是外交上的一大考驗，但在韓美關係史上也實屬罕見。

而在當選消息確定後，南韓現任總統文在寅也於10日上午與尹錫悅通話，除了恭賀尹錫悅當選外，還在電話中談論下屆政府的交接工作。

另外，日本首相岸田文雄也恭賀尹錫悅當選，期盼未來雙方可以改善日韓關係。

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