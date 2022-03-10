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俄停火期炸醫院　病患遭活埋！澤倫斯基：全世界還要當多久幫兇？

▲▼停火期間再炸婦幼醫院 病患遭活埋！澤倫斯基怒吼：世界要當幫兇多久。（圖／取自澤倫斯基推特）

▲俄軍違反停火協議，空襲馬力波一間婦幼醫院。（圖／取自澤倫斯基推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵進攻烏克蘭已經超過2週，儘管普丁強調只會鎖定軍事目標，然而實際上卻有大量平民遭到俄軍攻擊，死傷慘重。如今更傳出俄軍在協議停火期間，發動砲擊，甚至還空襲馬力波的一間婦幼醫院，導致大量婦人與兒童慘遭活埋於瓦礫之下，讓烏克蘭總統澤倫斯基氣得表示，俄軍簡直泯滅人性，同時要全世界不要再無視俄國的恐怖行為，並成為幫兇。

澤倫斯基9日上傳了一則影片，影片內是一間位於馬力波的婦幼醫院慘遭俄軍襲擊的畫面。只見現場滿目瘡痍，屋瓦殘破不堪，所有醫療器械全都被炸飛，至今仍有許多在醫院的婦人與兒童被埋在瓦礫之下。他憤慨寫道，「馬力波。俄羅斯軍隊襲擊了婦幼醫院。婦人、孩子們都被埋在廢墟之下。這是暴行！這個世界還要無視這樣的恐怖行為並且成為他們的幫兇多久？請立刻設立禁飛區！停止殺戮！你擁有力量，但你卻正在失去人性。」

▲▼停火期間再炸婦幼醫院 病患遭活埋！澤倫斯基怒吼：世界要當幫兇多久。（圖／取自澤倫斯基推特）

▲澤倫斯基呼籲盡快設立禁飛區。（圖／取自澤倫斯基推特）

馬力波市議會、市長柯瑞蘭寇（Pavlo Kyrylenko）以及烏克蘭外交部也先後證實醫院遭空襲的消息，目前仍在清查詳細死傷人數。外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指出，馬力波有將近3000名新生兒缺乏藥物與糧食，但俄軍卻違反停火協議，持續阻止人道救援與民眾的撤離工作，並進行無差別砲擊，企圖藉此挾持當地40萬居民。

俄羅斯出兵至今已經超過2週，官方不斷宣稱並未攻擊平民，然而根據聯合國統計，自其開戰以來，至少有516名烏克蘭平民喪命，908人受傷，實際死傷人數恐怕更高。

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