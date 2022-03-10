白宮：俄羅斯更可能動用化武！　駁斥「美助烏成立生物實驗室」

▲白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯先前指控美國在烏克蘭成立生物實驗室，協助製造化學武器，違反《禁止生化武器公約》。白宮9日則回應，這是莫斯科放出的假消息，而目前俄羅斯使用「非傳統武器」的可能更大，全世界都必須注意。而英國國防部也證實，俄國已經在烏克蘭使用了明文禁止的「真空彈」。

據路透社報導，白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）9日在記者會中指出，俄羅斯關於美國生物武器實驗室及烏克蘭化武發展的說法是荒謬至極的，並稱這些假消息是個明顯的策略，而中國大陸似乎也支持這種虛假聲明，世界應該保持警惕。

BBC報導指出，西方官員認為，戰事非常有可能升級，特別是俄羅斯使用「非傳統武器」的可能；所謂非傳統武器可能指化學武器、核武、髒彈（Dirty bomb）等等。

莎琪說，「我們都該警惕俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器，或者利用它們製造假國旗行動，這是種很明顯的模式。」她表示，「俄羅斯有使用化武的長期記錄，包括試圖暗殺反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）。」

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories. — Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022

英國國防部證實，俄羅斯國防部在烏克蘭使用「TOS-1A」火箭砲連續發射系統，此軍事設備使用熱壓式武器（thermobaric weapons），也就是《日內瓦公約》明文禁止的真空彈。真空彈引爆後，將吸入周邊氧氣，產生高溫爆炸，以及比傳統炸藥持續更久的衝擊波，將造成極嚴重的傷害，甚至蒸發人體。

俄國防部7日公布報告指出，美國政府提供2億多美元的資金給烏克蘭境內的生物實驗室，俄國外交部發言人札哈羅娃（Vladimirovna Zakharova）8日發出聲明指，從一些烏克蘭生物實驗室雇員身上所獲得的檔案顯示，俄羅斯2月24日發起「特別軍事行動」當天，那些實驗室「已緊急銷毀」瘟疫、炭疽、兔熱病、霍亂及其他致命性疾病的病原體。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）6日表示，指示緊急銷毀這些危險病原體的是烏克蘭的衛生部，旨在避免烏克蘭和美國違反《禁止生化武器公約》的事實曝光；該項國際公約明令禁止發展、生產、儲存並要求銷毀細菌（生物）和毒素武器。

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