白宮：俄羅斯更可能動用化武！　駁斥「美助烏成立生物實驗室」

▲白宮新聞發言人莎琪(Jen Psaki)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯先前指控美國在烏克蘭成立生物實驗室,協助製造化學武器,違反《禁止生化武器公約》。白宮9日則回應,這是莫斯科放出的假消息,而目前俄羅斯使用「非傳統武器」的可能更大,全世界都必須注意。而英國國防部也證實,俄國已經在烏克蘭使用了明文禁止的「真空彈」。

據路透社報導,白宮新聞發言人莎琪(Jen Psaki)9日在記者會中指出,俄羅斯關於美國生物武器實驗室及烏克蘭化武發展的說法是荒謬至極的,並稱這些假消息是個明顯的策略,而中國大陸似乎也支持這種虛假聲明,世界應該保持警惕。

BBC報導指出,西方官員認為,戰事非常有可能升級,特別是俄羅斯使用「非傳統武器」的可能;所謂非傳統武器可能指化學武器、核武、髒彈(Dirty bomb)等等。

莎琪說,「我們都該警惕俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器,或者利用它們製造假國旗行動,這是種很明顯的模式。」她表示,「俄羅斯有使用化武的長期記錄,包括試圖暗殺反對派領袖納瓦尼(Alexey Navalny)。」

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.