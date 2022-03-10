南韓準第一夫人爆料傷心事！懷孕後「不幸流產」　尹錫悅至今無子

記者羅翊宬／綜合外電報導

尹錫悅以「政治素人」之姿當選南韓第20屆總統，不過從2月15日南韓法定的合法選舉活動起至今，卻未曾見到尹錫悅妻子金建希出席過任何一場造勢活動。如今，金建希將伴隨尹錫悅於5月10日一同入主青瓦台，成為下屆南韓「第一夫人」，夫妻倆的互動、膝下是否有子女成外界關注焦點。

▲尹錫悅之妻金建希2021年12月26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

根據韓媒《中央日報》，這位「準韓國第一夫人」金建希（김건희）於1972年在南韓京畿道楊平郡出生，父親是公務員起家的企業家，在家中2男、2女中排行老三，成長求學時家境算是相當富裕，曾在淑明女子大學研究所攻讀美術教育碩士課程；2007年創立公司Covana Contents，主要負責籌辦國外知名美術作品展覽，並持續營運至今。

直到2012年3月11日，金建希才與相差近12歲的尹錫悅結下夫妻之緣，明（11）日剛好是夫妻倆結婚10周年紀念日，當時金建希僅41歲、而擔任大檢察廳中央搜查1科長的尹錫悅早已53歲。

▼尹錫悅之妻金建希。（圖／CFP）

金建希曾於2018年接受某週刊採訪時表示，「我們夫妻倆存在著明顯的年齡差距，從以前開始，我就只當他（尹）是一位熟識已久的大叔，直到在某位法師的牽線下，才結下這段緣份。丈夫名下財產只有2000萬韓元，儘管當時我仍猶豫不決，不過我卻想到，若他錯過了我，恐怕這輩子就沒辦法完婚了。」

不過尹錫悅、金建希至今膝下仍無一兒半女！金建希曾於2021年12月26日召開記者會針對偽造學經歷一事道歉，當時她主動透露，「結婚後我們好不容易懷孕、有小孩，但因為丈夫高壓的工作環境而身心俱疲，最後導致我流產。原本我丈夫希望，在生下漂亮乖巧、可愛的小孩後，能夠背著孩子去上班，如今我再也無法替丈夫實現願望。」

目前尹錫悅、金建希兩人有4隻狗、3隻貓陪伴。尹錫悅過去以愛妻、寵妻、疼妻聞名。

▲2019年7月，尹錫悅獲文在寅任命為檢察總長。前排三人由左至右為金建希、文在寅、尹錫悅。（圖／達志影像）

報導指出，擔任首爾中央地檢長的尹錫悅，在被總統文在寅任命為檢察總長後，員以為可以平步青雲，但之後尹錫悅負責偵辦時任法務部長曹國的相關弊案時，卻開始與文在寅漸行漸遠，加上之後文在寅欲實施「檢警改革」分散檢方權力，使尹錫悅更一度與時任法務部長秋美愛陷入不和。

金建希之所以無法伴隨丈夫尹錫悅出席選舉造勢活動，是因金建希爆發的爭議案件實在太多，深怕對選情造成反效果，包括先前遭爆料應徵大學講師時在履歷表偽造20處學經歷、碩士論文抄襲比例達42%、疑似篤信巫俗信仰，還推薦法師給尹認識、更涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors的股價獲利。金建希的母親也涉嫌不當領取療養津貼、不當炒賣土地。

另外，金建希過去與YouTube網路媒體《首爾之聲》記者的通話內容也於今年1月17日被電視台MBC公開，當中涉及金建希試圖拉攏該記者進助選團隊、談論前忠清南道知事安熙正的#Me Too案。不過最後，支持者們一致認為金建希在錄音檔中展現出瀟灑、豪放的個性，因此甚至主動為她在網路成立粉絲俱樂部，截至大選當日有近8萬名會員。

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