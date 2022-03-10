美商務部長：對俄制裁期限「沒有止境」！　點名中國將面臨後果

▲美國商務部長雷蒙多表示將無限期制裁俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中俄關係近年升溫，曾表示「雙方友好沒有止境」。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9日表示，美國及其盟友針對俄羅斯總統普丁侵略烏克蘭所祭出的出口制裁「沒有期限」，其他沒有加入制裁和違反制裁的國家，包括中國在內，將會面臨後果。

CNN報導，雷蒙多指出美國和已對俄羅斯祭出相關制裁的盟友，都準備好長期維持制裁，拜登政府要繼續讓俄羅斯付出慘痛的經濟代價，「需要多久就維持多久」。

雷蒙多肯定地說，對俄羅斯的制裁「沒有期限」。此評論出自拜登政府內閣，表明美國已經準備好面對歐洲長期的衝突，俄烏衝突已經在金融市場掀起大浪，白宮也評估將會傷害美國消費者的荷包。

總統拜登先前表示，美國已經瞄準俄羅斯的經濟命脈，也就是石油和天然氣，他承諾會盡可能地減少對俄羅斯以外尤其美國消費者的影響，但他也說這樣的制裁是必須，「民主自由必須付出代價」。

雷蒙多表示情況會變得混亂，而且可能會長期維持下去。她也警告其他沒有加入制裁的國家，包括中國在內，將會付出沉重的代價，例如拜登政府已準備好，美國和歐盟國家將在半導體生產方面必需的設備和軟體上，切斷對中國的供應。

「只要違反制裁，我們將會起訴任何公司，不管他們在哪裡，在中國或其他地方」，雷蒙多警告，美國期待中國會遵守制裁內容，「如果他們違反的話，就要面臨後果。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）9日表示，拜登政府正嚴密觀察中國，「我還是要提醒，如果任何國家想要繞過我們的經濟制裁措施，他們將為自己的行為承擔後果。」



