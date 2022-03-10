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美專家：俄侵烏陷泥淖對北京「當頭棒喝」　被侵略國須先做好準備

▲▼ 遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）

▲烏克蘭頻頻在網路上釋出戰果，圖為遭烏克蘭擊毀的俄軍戰車。（圖／烏克蘭國防部臉書）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

俄羅斯入侵烏克蘭後遭遇頑強抵抗，美國的兩岸事務專家葛來儀與白明認為，這對不排除對台動武的北京是記當頭棒喝，強大的軍隊並非攻無不克，但遭侵略的國家須事先做好準備。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）投書華爾街日報表示，俄烏戰爭邁入第3週，圖謀征服台灣的北京應從中學到教訓。

首先且最重要的教訓是，入侵的軍隊永遠不能低估他國人民捍衛國土的意志。美國在越戰和伊拉克戰爭中學到這個慘痛教訓，俄軍也漸漸在烏克蘭的巷戰中深刻體會。

文章寫道，俄軍表面上占盡上風，入侵後卻遭遇烏克蘭正規軍和反抗軍頑強抵抗，大量老百姓為捍衛國土，拿起AK-47自動步槍和自製汽油彈對抗俄軍，令人印象深刻。台灣會有多少人民拿起武器對抗中共解放軍入侵，目前不得而知，但烏克蘭街頭每天呈現的英勇事蹟足以使北京引以為戒。

其次，北京應自問共軍為實際戰鬥做了多少準備。

葛來儀與白明說，就算共軍掌握攻台裝備與能力，俄軍在烏克蘭意外陷入泥淖仍凸顯作戰計畫用途有限。部分俄國士兵見到烏克蘭平民用肉身阻擋坦克前進，意識到自己不被視為「解放者」，深感震驚，不戰就放下武器，共軍部隊也可能這麼做。

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

此外，俄軍雖在車臣、敘利亞、喬治亞等地有作戰經驗，仍在烏克蘭深受後勤與部隊協調問題困擾，傷亡慘重。共軍1979年後就沒有打仗，欠缺實戰經驗，而且共軍部隊必須跨海才能登陸台灣，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動陸路戰爭相比複雜許多。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲與亞洲多國政府願犧牲自身經濟對俄羅斯祭出史無前例的制裁、企業紛紛撤資或暫停在俄羅斯營運。文章寫道，就算經濟孤立中國困難許多，俄羅斯的遭遇仍值得北京警惕。

俄羅斯因入侵烏克蘭而在聯合國大會遭141個會員國譴責，葛來儀與白明認為，支持共軍犯台的國家將寥寥可數。中國為避險，未在俄烏戰爭中軍事援助俄羅斯；莫斯科可能因此不在物質上支持共軍侵台，這將讓北京陷入朋友所剩無幾的局面。

文章提到，中共總書記習近平也應留意俄烏開戰後瑞典、芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）相關討論迅速增加的態勢。北京如對台動武，中國部分鄰國可能與美國走得更近；即使共軍沒攻下台灣，印度與菲律賓、越南等南海主權聲索國仍可能形成更堅定的反中聯盟。

不過，葛來儀與白明提醒，俄烏戰爭也值得台灣借鑑，「如果要找時間重新評估防禦策略、找出要取得的適當非對稱能力與武器、讓它們與可信的作戰準則搭配，現在正是時候」。

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