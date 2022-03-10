普丁動用毀滅性武器「真空彈」　瞬間蒸發人體！英國防部證實

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 9, 2022

記者吳美依／綜合外電報導

英國國防部表示，俄羅斯國防部已經證實在烏克蘭使用「TOS-1A」火箭砲連續發射系統，此軍事設備使用熱壓式武器（thermobaric weapons），也就是《日內瓦公約》明文禁止的真空彈。真空彈引爆後，將吸入周邊氧氣，產生高溫爆炸，以及比傳統炸藥持續更久的衝擊波，將造成極嚴重的傷害，甚至蒸發人體。

《天空新聞》報導，一名Telegram用戶上周在基輔與北部大城市蘇梅（Sumy）之間的道路發現軍武設備，分析人士看到畫面後研判，似乎是俄羅斯的TOS-1A火箭砲連環發射系統。

英國國防部則在推文中寫道，「TOS-1A」火箭砲連續發射系統「使用熱壓式火箭，製造燃燒與爆炸效果」，並且分享一段影片，揭露真空彈的威力與傷害性。

▲熱壓式武器俗稱真空彈、炸彈之父，會對人體造成極嚴重傷害，遭《日內瓦公約》明文禁止。（圖／達志影像／美聯社）



不過，一名美國國防部官員表示，目前尚無法證實俄軍在烏克蘭使用真空彈，「我們知道，他們能在烏克蘭使用這些發射系統，並且讓火箭攜帶真空彈彈頭，但我們無法確認這些武器是否在烏克蘭，或者確認任何使用實例。」

另據《衛報》報導，克里姆林宮指控美國持續支持烏克蘭的生化武器研發計畫，但沒有提供確切證據。與此同時，英美官員也擔心俄軍可能動用特別致命的武器，例如化學武器或真空彈。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）9日反駁俄方指控，「既然俄羅斯發表這些錯誤聲明，中國似乎也支持這項宣傳，我們都應該注意俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生化武器，以及使用這些武器發起假旗行動（false flag operation）的可能性。」